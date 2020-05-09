Yasağı delerek taziye çadırı kurulan ilçede, vaka sayısı 75'e yükseldi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca mahallesinde 6 kişide koronavirüsü testlerinin pozitif çıkması sonucu mahalle karantinaya alınmıştı. daha sonra sağlık ekipleri bşr çalışma başlatmış ve yapılan testlerle vaka sayısı 15'e yükseldiği bildirilmişti. Mahallede yapılan ceneze töreni sonrasında yasak olamasına rağmen Eraygen ailesi taziye çadırı kuruldu ve taziye çadırına ziyarete gelinmesinin ardından sağlık ekipleri tarama çalışmalarına daha fazla yoğunluk verdi.

Eraygen ailesi mensuplarının taziye çadırı kurmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırıldıktan sonra Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinde de karantina uygulaması başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı tarama sonuçları açıklanırken dün itibariyle 51 olan vaka sayısının bugün 75'e yükseldiği belirlendi. Van Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak Ortanca Mahallesi'nde taziyeye katılanların tespiti için yürütülen çalışmalar ve sağlık ekiplerinin yaptığı testler sonucu, taziye bağlantılı koronavirüs salgını pozitif vaka sayısının 75'e yükseldiği bildirilerek şöyle denildi:

"Taziye, mevlit gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Bu tür etkinlik düzenleyenleri 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildirmeniz toplum sağlığımız ve koronavirüsle mücadelemizde büyük önem arz etmektedir. Kritik bir dönemden geçtiğimizi unutmayalım. Zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayalım. Zorunlu hallerde çıktığımız sokakta, maske takalım ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat edelim. Bu dönemde evimizde de aile fertlerimizle sosyal mesafemizi koruyalım. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilimizde kurallara uyalım ve görevlilerimize yardımcı olalım."



