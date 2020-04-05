Yasağı dinlemedi, Bebek sahilinde yürürken 3 bin lira ceza yedi!

Tüm dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye yurt genelinde sahil bantlarında ve parklarda yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Bir çok vatandaş alınan bu tedbirler ve yasaklara uyarken kimi vatandaşlarda yasaklara uymayarak sahil ve parklara akın ediyorlar.

Dün ise’ta bazı vatandaşların kural ve yasaklara uymadıkları ve sahilde yürüyüş yapmaya devam ettikelri görüldü. Sahil boyunca devriye gezen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yasağa uymayan vatandaşları ikaz ederek mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Diğer taraftan yasak olmasına rağmen dışarıya çıkarak Bebek sahilinde yürüyüş yapan Dilek T. isimli bir genç bir kız, “Evde canım sıkılıyor ve genelde bu saatlerde burası çok sessiz oluyor. Bu saatlerde burada çok fazla kimse olmadığı ve tek olduğum için yürüyüş yapıyorum. Evde nereye kadar tutacaklar bizi. Ama belli bir süreden sonra insanın dışarı çıkası geliyor, evde kalamıyorum” dediği öğrenildi ve bu açıklama Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Yapılan arama çalışmalarından sonra polis tarafından Şişli Mecidiyeköy’de yaşadığını tespit edilen Dilek T.'ye önce toplum sağlığı için uyarılarda bulunuldu ve ardından, “Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak” suçundan işlem yaparak 3 bin lira da idari para cezası kesti. Bir süre şaşkınlık yaşayan genç kız ise, herkesten yaptığı davranış için özür diledi.