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Yasak dinlemedi sokağa çıktı, bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu!

Antalya'da sigarası kalmadığı için tüpçüye gitmek isteyen 80 yaşındaki dede polise yakalandı. Yasağı ihlal eden dedeye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

19 Nisan 2020 Pazar 00:02
Yasak dinlemedi sokağa çıktı, bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu!

Antalya’da sigara tiryakisi olan 80 yaşındaki Numan Yüksel, evde sigarası kalmadığı için tüpçüye gidip bir dal sigara almak istedi. Manavgat ilçesine bağlı Şelale Mahallesinde gerçekleşen olayda tüpçüye gitmek için sokağa çıkan Numan dede, o sırada polise yakalandı. 

Yasağa uymadığı ve ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası çekilen Numan Yüksel, evde canının sıkıldığını ve sigarası da bittiği için caddedeki tüpçüden bir dal sigara alarak içmek için sokağa çıktığını söyledi. Yüksel kendisini çeken bir basın mensubuna, "Severim seni. Bir dal da sen tüttür" derken aynı parkta sigara içerken yakalanan Mehmet Can Değirmenci'nin de sigarası bittiği için arkadaşından sigara alıp dışarıya çıktığı söyledi ama cezadan kaçamadı.

Bir dal sigara 3 bin 150 TL'ye mal oldu!

Yüksel ve Değirmenci'ye sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.


 

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatSokağa çıkma YasağıNuman Yüksel
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