Yasak kalkınca Belgrad Ormanı'na akın ettiler.

Dün yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından saat 15:00'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından vatandaşlar Belgrad Ormanı girişine akın etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri de ormana girmek isteyen vatandaşların tek tek ateşini ölçtü.

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle sabah saat 09:00'dan 15:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar Belgrad Ormanı'na doğru yola çıktı. Bazı vatandaşların da kısıtlama bitmeden ormana geldikleri görüldü. Bu kişiler kısıtlamanın bitmesini araçlarında beklediler. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü görevlileri de ormana girmek isteyen vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Ayrıca hoparlörlerden maskelerin çıkarılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda anonslar yapıldı.

Yasak bitmeden Belgrad Ormanı'na gelen bazı vatandaşlarımız da vardı. Bu kişiler yasak bitene kadar arabalarında beklediler. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sara Suleymani isimli vatandaş, ''Kısıtlamanın olduğunu gerçekten bilmiyorduk. Trafiğin olduğunu görünce dışarı çıktık. Sonra bugün neden kimse dışarda değil diye sordum. Buraya gelince anladım ki yasak varmış. Yasak kalkana kadar burada bekledik'' dedi. Zekeriya Kaya ise ''Bahçeköy'de oturuyoruz. Burada saat 15:00 civarında geldik. Evdeydik. Şimdi çayımızı demledik. Birazdan mangal yapacağız'' dedi.

