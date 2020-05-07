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Yasak kalktı bodrum hareketlendi

Normalleşme ile birlikte Muğla'ya giriş çıkış yasağının kalmasıyla Muğla'ya bağlı Bodrum hareketlendi. İlçe'ye giriş çıkışlar yüzde 25 arttı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 00:57
Yasak kalktı bodrum hareketlendi

Normalleşme yolunda korona virüs ile mücadele kapsamında giriş çıkış yasağı kaldırılan iller'den Muğla'nın İlçesi Bodruma giriş çıkışlar hareketlendi.

Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı.

GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ
Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı.

YAZLIKÇILAR GİTTİ
Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi.

YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI
İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken; ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI: "BAYRAMDA 1 MİLYONU BULUR"
Bdrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu anda belirtildiği kadar aşırı bir yoğunluk olmasa da, bayramda ilçeye geleceklerin 1 milyonu bulacağını, bu yüzden de bayma yönelik ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

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