Yasak kalktı bodrum hareketlendi

Normalleşme yolunda korona virüs ile mücadele kapsamında giriş çıkış yasağı kaldırılan iller'den Muğla'nın İlçesi Bodruma giriş çıkışlar hareketlendi.

Bodrum’a giren araç sayısı 1 günde yüzde 25 arttı.

GELENLERİN ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Ülkemizin en önemli tatil noktalarından olan Bodrum'da da araç yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. İlçe girişinde konulan uygulama noktasında ilçeye gelen vatandaşların ateşi ölçülürken, gelenlerin adresleri de ekipler tarafından alındı.

Özellikle yazlıkçıların ilçeye geldiği belirtilirken, yasağın kalkmasıyla birlikte Bodrum'a, farklı illerden yaklaşık 6 bin aracın geldiği öğrenildi. Bodrum'un en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Caddesi'nde de hafta içi ve mesai saati olmasına rağmen trafik yoğunluğu gözlendi.

YÜZDE 25 ORANINDA ARTTI

İlçedeki araç trafiğinin yüzde 25 oranında arttığı bildirilirken; ilçeye girişlerin, hafta sonuna kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

BELEDİYE BAŞKANI UYARDI: "BAYRAMDA 1 MİLYONU BULUR"

Bdrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şu anda belirtildiği kadar aşırı bir yoğunluk olmasa da, bayramda ilçeye geleceklerin 1 milyonu bulacağını, bu yüzden de bayma yönelik ilçeye giriş ve çıkışlarda kısıtlamaya gidilmesi gerektiğini söyledi.