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Yasak kapsamında açık olan fırınlardan ekmek nasıl alınacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ildeki 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilanından sonra vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yasak kapsamında fırınların açık olacağı bildirilen genelgede herkes ekmeklerin nasıl alınacağını merak etmeye başladı. Bakanlık, konuyla ilgili açıklama yaptı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 10:49
Yasak kapsamında açık olan fırınlardan ekmek nasıl alınacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreli sokağa çıkma yasağı ilan edilemsinin hemen ardından büyükşehirde yaşayan vatandaşlar sokağa dökülerek alışveriş yapmaya başladılar. En çok merak edilen ekmek alımı ile ilgili de Bakanlık bir açıklama yaparak fırınların açık olacağını duyurdu. Peki, ekmek nasıl alınacak? 

Bakanlık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 ilde vatandaşlara ekmeklerinin başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ulaştırılacağını duyurdu.

Söz konusu sokağa çıkma yasağı ile ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta vatandaşların ekmek ihtiyacının nasıl karşılanmasına ilişkin 81 valiliğe gönderilen talimata vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak. Gerek duyulması halinde ise bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının da araçlarından da faydalanılacağı belirtildi.Bakan Soylu talimatında, söz konusu yasak uygulamasının hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde tedbirler alınmasını istedi.

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