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Yasak sonrası marketlere koşturanlara Selin Hemşireden mesaj var!

10 Nisan gecesi korona virüs tedbirleri kapsamında içişleri bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı uygulamasının duyurulmasından sonra bazı vatandaşların marketlere koşmasına evlerde kalan vatandaşlardan tepkiler gelmişti.Son olarak Çanakkale Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş'te "1 aydır savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar. Bizi korona değil cehalet öldürecek." diyerek tepkisini gösterdi.

12 Nisan 2020 Pazar 14:01
Yasak sonrası marketlere koşturanlara Selin Hemşireden mesaj var!

10 Nisan akşamı yaşanan market ve fırınlardaki yoğunluk ile ilgili tepkiler bitmiyor.Bu tepkilerden bir taneside Çanakkale'de pandemi hastanesi olarak hizmet verilen ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi TPN Ünitesi'nde görevli hemşire Selin Gümüş'den geldi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı video ile tepki gösteren Hemşire Selin Gümüş;

"Ben sokağa çıkma yasağıyla alakalı marketlere akın eden o insan topluluğu için birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Çanakkaleliyim. Bizim ecdadımız yıllar önce bu topraklarda bir kuru ekmekle üzüm hoşafıyla savaş kazanmış. Kimse 2 gün aç ölmezdi. Polisimiz, jandarmamız ne güne duruyordu? Bir ihtiyacınız varsa onlar da size temin edebilirdi. Ne demek yani marketlere, oraya buraya akın etmek? Tekel büfeleri boşaltılmış. Yazık değil mi? Yaklaşık 1 aydır bir savaş veriyoruz bizler, sağlıkçılar, diğer sektörlerdeki birçok insan. Ne oldu? 2 saatte çöpe atıldı. Benim arkadaşlarım, çocuklarını görmeden çalışıyor. Bize hak mı, reva mı bu? Niye böyle bir şey yapıldı ki? Gerçekten bizi korona değil cehalet öldürecek. Umarım çok mutlusunuzdur bu durumdan." dedi.

Son Güncelleme: 12.04.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıSelin Hemşire
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