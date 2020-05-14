Yasaklanmış bölgede fotoğraf çekmek isterken 150 metreden düştü

Siirt'in Botan vadisine karşı bulunan Rasıl Hacar Tepesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişlerine kapatılmıştı. Yasaklanmış bölgeye gelerek telleri aşan ve manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen Turgay Çalış isimli bir kişi ise dengesini kaybederek aşağı düştü.

Öğlen saatlerinde meydana gelen olayda Botan Vadisi'ne karşıçektirmek isteyen 21 yaşındaki Turgay Çalış, yasaklama sebebiyle etrafı tellerle çevrilen bölgeye girdi. Bir anda dengesini kaybeden Çalış, 150 metre yükseklikten aşağı kayalık alana düştü. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler başlattıkları çalışma sonucu Çalış'ın düştüğü yerde cansız bedenine ulaşıldı. Turgay Çalış'ın cesedi, ekipler tarafından kayalık bölgeden alınarak ambulansa konuldu ve otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



