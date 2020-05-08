Yasaklara rağmen koronavirüs vakalarının üssü İstanbul dışarda

Çin'de ortaya çıkan dalga dalga tüm ülkelere yayılan 11 mart tarihiden itibarende ülkemizde görülen koronavirüs hastalığı ile mücade dört bir yandan sürerken, hastalığın üssü haline gelen İstanbul'dan gelen insan manzaraları pes artık dedirtti.

Bahar aylarının gelmesi ile güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.Sosyal mesafe uyarılarına rağmen oluşan kalabalık ortamlar tehlikenin ne kadar hafife alındığını gözler önüne serdi.

Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı.Sokağa çıkma kısıtlaması olmasın rağmen sahile gelenler arasında 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler de yer aldı.