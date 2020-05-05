Yaşlı adam önce eşini katletti sonra kendini camdan attı!

İstanbul Kartal'da saat 11.00 sıralarında bir intihar olatı yaşandı. Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu salık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlediler.

Görgü tanıklarının ifadesine göre ismininolduğu öğrenilen 75 yaşında yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istediler. Kapının kilitli olmasından dolayı eve çilingir yardımıyla girildi ve eve giren polisler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesediyle karşılaştılar.

Of çiftinin komşusu olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" dediği öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

