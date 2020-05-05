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Yaşlı adam önce eşini katletti sonra kendini camdan attı!

Kartal'da bulunan bir binanın 4'üncü katından atlayan yaşlı bir adam hayatını kaybetti. Polis, evde yaptığı aramada ise intihar eden adamın eşinin cesediyle karşılaştı.

05 Mayıs 2020 Salı 14:28
Yaşlı adam önce eşini katletti sonra kendini camdan attı!

İstanbul Kartal'da saat 11.00 sıralarında bir intihar olatı yaşandı. Esentepe Mahallesinde meydana gelen olayda sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu salık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlediler.

Yaşlı adam önce eşini öldürdü sonra kendini camdan attı!

Görgü tanıklarının ifadesine göre isminin Lokman Of olduğu öğrenilen 75 yaşında yaşlı adamın 4. kattaki dairesinden aşağıya atlayarak intihar ettiği söylemesi üzerine ekipler daireye girerek inceleme yapmak istediler. Kapının kilitli olmasından dolayı eve çilingir yardımıyla girildi ve eve giren polisler intihar eden kişinin eşi Zekiye Of'un da evde cesediyle karşılaştılar.

Yaşlı adam önce eşini öldürdü sonra kendini camdan attı!

Of çiftinin komşusu olduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "Çilingir ve girdiğinde her taraf kanmış. Eşi de ölmüş. Herhalde bunalıma girmiş eşini öldürdükten sonra intihar etmiş" dediği öğrenilirken polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
 

Son Güncelleme: 05.05.2020 14:39
Anahtar Kelimeler:
IstanbulIntiharKartalLokman Of
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