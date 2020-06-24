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Yassıada yargılamaları sonrasında verilen kararların hükümsüz sayılması teklifi TBMM' kabul edildi

27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında Yassıada'da yapılan yargılamalar sonrasında verilen kararların hükümsüz sayılmasını sağlayan teklif TBMM genel kurulunda kabul edildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 00:29
Yassıada yargılamaları sonrasında verilen kararların hükümsüz sayılması teklifi TBMM' kabul edildi
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TBMM'de 27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında yassıada'da Yüksek Adalet Divanı tarafından yapılan yargılamalar sonrasında verilen tüm kararların hükümsüz sayılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan teklif meclis'te oybirliği ile kabul edildi.


Yassıada yargılamaları hükümsüz sayan kanun teklifi meclise TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 Milletvekilinin imzası ile geçtiğimiz günlerde meclise sunulmuştu.

Sunulan teklif göre yassıada yargılamaları sonucu zarar gören kişilere ve mirascılarına zararlarının karşılanması için tazminat ödenmesinide sağlıyor. Diğer yandan yargılamalar sonrasında zarar gören kişi veya mirascılarının bu konuda yapacağı başvuruları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulacak bir komisyon değerlendirecek.


Son Güncelleme: 24.06.2020 00:29
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