Yavru baykuş Athana, koruma altına alındı

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Likya Birliği Meclisi Binası'nda kazı çalışmalarını sürdüren bir grup arkeolog, peçeli baykuş buldu. Yaralı halde bulunan baykuşa Athana ismi verildi. Likya Birliği Meclisi Binası'nda kazı çalışmaları yapan ekip tarafından bulunan yavru baykuş Athana Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne emanet edildi. Yavru baykuş koruma altına alındı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ''Henüz uçamayan bir yavru baykuşa denk geldik. Biz de gerekli bakımlarını yapıp uçma dönemi gelinceye kadar bekleyeceğiz. Sonrasında bu sevimli yavruyu doğal yaşantısına bırakacağız'' dedi.
Işık ayrıca, ''İsmini Athana koyduk ve sonrasında Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne emanet ettik. Athana bir ay boyunca onların gözetimi altında olacak. Sonrasında yine bulduğumuz yerde doğaya salacağız'' açıklamalarında bulundu.