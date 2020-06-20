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Yavru baykuş Athana, koruma altına alındı

Antalya'da Likya Birliği Meclisi Binası'nda kazı çalışmaları yapan ekip tarafından bulunan yavru baykuş Athana Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne emanet edildi. Yavru baykuş koruma altına alındı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 15:29
Yavru baykuş Athana, koruma altına alındı
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Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Likya Birliği Meclisi Binası'nda kazı çalışmalarını sürdüren bir grup arkeolog, peçeli baykuş buldu. Yaralı halde bulunan baykuşa Athana ismi verildi. Likya Birliği Meclisi Binası'nda kazı çalışmaları yapan ekip tarafından bulunan yavru baykuş Athana Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne emanet edildi. Yavru baykuş koruma altına alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılını ''Patara Yılı'' ilan etmişti. Bunun üzerine Antalya'ya bağlı Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kazı ve restorasyon çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor. Çalışmalarını büyük bir özenle sürdüren kazı ekibi çalışma sırasında Likya Birliği Meclisi Binası'nda bayağı peçeli baykuş yavrusu görünce şaşkınlığa uğradı. Veterinere götürülen baykuşun henüz yavru olduğu ve uçamadığı belirlendi. Baykuşun yuvasından düştüğü tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ''Henüz uçamayan bir yavru baykuşa denk geldik. Biz de gerekli bakımlarını yapıp uçma dönemi gelinceye kadar bekleyeceğiz. Sonrasında bu sevimli yavruyu doğal yaşantısına bırakacağız'' dedi.

Işık ayrıca, ''İsmini Athana koyduk ve sonrasında Yaban Hayatı Müdürlüğü'ne emanet ettik. Athana bir ay boyunca onların gözetimi altında olacak. Sonrasında yine bulduğumuz yerde doğaya salacağız'' açıklamalarında bulundu.


Son Güncelleme: 20.06.2020 15:29
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