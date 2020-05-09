Yazar Sevda Noyan'ın ölüm tehditlerine Ülke TV ve Kanal 7'den açıklama

Esra Elönü'nün sunduğu ve Ülke TV’de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına katılan Yazar Sevda Noyan, programda yaptığı konuşma sırasında komşularını ölümle tehdit etti. Program sırasında yaptığı konuşmada "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Kullanıcılar tarafından büyük eleştiriler alan Sevda Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine bir açıklama yaptı.

Sevda Noyan yine sosyal medya hesabı üzerinen yaptığı açıklamasında şöyle konuştu:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler.

Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

Samanyolu TV’de Kapılar ve Köprüler isminde programın yapımcısı Engin Noyan'ın eşi Sevda Noyan hakkından gelen tepkiler hakkında bir açıklamad Ülke TV ve Kanal 7'den geldi.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu’ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs 2020 Pazar günü Arafta Sorular Programı'na konuk olan Sevda Noyan'ın, kamuoyunda tartışılan “darbe söylentileri” üzerine yapmış olduğu maksadını aşan açıklamaları Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır.

Sevda Noyan'ın “darbe ve darbecileri” eleştirmenin ötesindeki söylemlerini Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu olarak asla tasvip etmiyoruz.

Tasvip etmediğimiz ve yayın ilkelerimize aykırı sözlerin Ülke TV ekranlarından sarf edilmesi nedeniyle kamuoyundan özür dileriz."

İşte Sevda Noyan'ın program sırasında tepki toplayan o konuşmaları içeren videosu: