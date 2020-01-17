Yeni düzenleme yürürlüğe girdi! Avukatlara hususi damgalı yeşil pasaport

İçişleri Bakanlığı tarafınan bugün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğine göre, avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre baroya kayıtlı en az 15 yıldır Avukatlık mesleği yapan Avukatlar yeşil pasaport sahibi olabilecekler.

Yeni yönetmeliğe göre Baro levhasında geçirilen süre dikkate alınacak ve Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde avukatlık görevi olarak geçirdikleri süreye de dikkat edilecek.

Bu kapsamda, Baro birliği tarafından düzenlenen talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yerin İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine; Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirmesi gerekecek. Ymnetmelilkte bununla ilgili, Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmayacağı belirtildi.

Baroya başvuru yapacak olan Avkatlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun Millete ve Devlete Karşı Suçlar, Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar, Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı araştırılması kapsamında talepler, Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilecek.

Başvurular elektronik ortamda düzenlenecek ve başvuruların iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususlar ve belirleme işlemlerinden İçişleri Bakanlığı yetkili olurken hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin yok olması halinde pasaport hamili pasaportu iade etme yükümlülüğünde olacak.

Hususi pasaport talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi durumunda doğabilecek sorumluluklar başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere ait olurken yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütler ise yine İçişleri Bakanlığı sorumluluğu altında olacak.