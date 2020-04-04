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Yeni infaz düzenleme ile açık cezaevlerinde kalan hükümlülere 2 ay korona izni

Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yeni infaz düzenlemesine göre açık cezaevinde kalan hükümlülere 2 ay korona izni verilecek. İşte korona iznine dair ayrıntılar.

04 Nisan 2020 Cumartesi 02:03
Yeni infaz düzenleme ile açık cezaevlerinde kalan hükümlülere 2 ay korona izni

Ülkemizde Koronavirüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Mücadele kapsamında alınan tedbirlere cezaevleri de dahil oldu. Mahkumları yakından ilgilendiren infaz düzenlemesinde sona gelindi. AKP ve MHP’nin gerçekleştirdiği görüşmelerde infaz indiriminde mutabakata varıldı.

Yeni infaz düzenlemesinde, salgın tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar mahkumlar cezalarını belirlenen sürede evlerinde çekecek sonrasında ise yeniden cezaevlerine dönecek. Bu uygulama açık cezaevinde kalan mahkumlar için 30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecektir. Adalet Bakanlığı gerektiğinde ev hapsini ya da koronavirüs iznini 2 ay daha uzatabilme yetkisine sahiptir.

Cezaevlerine 2 ay coronavirüs izni

Koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ederken yasa teklifi olarak sunulan infaz indirimi 30 Mart 2020 tarihinde sonuçlandırıldı. 300 bin mahkumu barındıran cezaevlerinde salgının yayılmaması adına belirli suçlarda ceza çeken mahkumlara izin sistemi getirildiği açıklandı.

Kapalı ve açık cezaevlerindeki mahkumlar 2 ay boyunca coronavirüs izni kullanabilecek. Yeni infaz düzenlemesi ile cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı bu izin süresini iki kez uzatabilecek, böylece mahkumlara 6 aya kadar izin hakkı verilecektir.

Ev hapsinde 100 bin mahkum

İnfaz düzenlemesine göre 75 yaş üzeri mahkumların, hamile, yeni doğum yapmış ve hasta mahkumların cezalarını evlerinde çekmeleri önerilerinin uygulamaya geçmesiyle birlikte cezaevlerinden toplam 100 bin mahkumun bu karardan yararlanacağı düşünülüyor.

Yeni infaz düzenleme kapsamı

Yapılan açıklamaya göre cinsel istismar, terör suçları, cinayet ve kadına şiddet suçlarından hüküm giyen kişiler infaz kapsamının dışında tutulacak.

Son Güncelleme: 04.04.2020 02:03
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