Yeni infaz yasası TBMM'de kabul edildi! Yeni af yasası kimleri kapsayacak?

TBMM Adalet Komisyonu tarafından görüşmeye alınan AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından sunulan yeni infaz peketi dün sabaha karşı Meclis'ten geçti. 18,5 saat süren müzakere görüşmelerinin ardından sunulan önergeler kapsamında pakette önemli değişikler yapılırken kapalı cezaevinden açık cezaevine geçişin kolaylaştırıldığı ilk etapta 90 bin olarak açıklanan paketten yararlanacak hükümlü sayısı 130 bine yükseldiği belirtildi.

Meclise sunulmak için hazırlanan af yasasında kadına şiddet, cinsel istismar, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları dışarıda bırakıldı. Teklif çalışmaları kapsamında ceza hukukçuları, akademisyenler, uygulayıcılar ve yüksek yargı mensuplarının görüşlerini alınırken kabul edilen infaz yasasının işte detaylı ayrıntıları..

Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası(ISSN) ve Uluslararası Standart Kitap numarası(ISBN) almayan süreli ve süresiz yayınların cezaevlerine alınmaması başlığı altında olan düzenlemeMeclise sunulan tekliften çıkarılırken, bir başka önergeyle de “özel hayat ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlardan süreli hapis cezasına mahkum olanlar hakkında üçte ikilik koşullu salıverme oranı” aynen korundu.

Buna göre söz konusu suçları işleyenlerin cezası yarı oranında indirilmeyeceği, denetimli serbestlik uygulamasından yararlananların, herhangi basit bir kavgada hakkında kamu davası açılması nedeniyle açık cezaevine geri gönderilmesi hükmü de genişletilmiş oldu. Bu tip durumlarda infaz kurumuna gönderme kararını veren infaz hakimine taktir yetkisi tanındı. Teklifin kaçakçıların yakalanan malların değerinin iki katını ödeyerek cezadan kurtulmalarını öngören maddesindeki değişiklikle de, kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalardan lehe değerlendirme yapılması gereken dosyalar hakkında bozma kararı verilmesi sağlandı. Teklifte açık cezaevindeki mahkumlara korona izni öngören maddede değişiklik yapıldı. Salgının devam etmesi halinde Adalet Bakanlığı’nın her defasında 2 ay olmak üzere izin süresini iki kez uzatma yetkisi üçe çıkarıldı. Böylece izin süresi 8 aya kadar uzatılabilecek.

Teklife, kapalı cezaevlerinde mahkumiyetleri devam eden ve iyi halli mahkumların açık cezaevlerine gönderilebilmesine olanak tanıyan düzenleme de önergeyle eklendi. Buna göre; milli savunmaya, devlet sırlarına, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, casusluk, terör ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlardan 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlardan ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirenlerden, iyi halli hükümlülerden, açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına 1 yıl veya daha az süre kalanlar, açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

AK Parti kurmayları tarafından yeni infaz yasası ile ilgili verilen bilgilierde ise, mevcut uygulamada kapalı cezaevinde yatanların cezalarının yüzde 10'nu yattıktan sonra iyi hal başta olmak üzere belli kriterleri taşımaları halinde açık cezaevlerine işaret edildi ve "Yeni düzenlemeyle açığa geçmek için kapalı cezaevinde yatılması gereken süre daha da kısalıyor. Örneğin; toplam cezası 10 yıl olan bir mahkum mevcut durumda kapalı cezaevinde 1 yıl yattıktan sonra açığa alınabiliyor. Yeni düzenleme ile kapalıda 1 ay yattığı takdirde, iyi hali de dikkate alınarak açığa çıkarılabilecek. Toplam cezası 10 yılın üstünde olan örneğin 20 yıl cezası bulunan bir mahkum da, kapalı cezaevinde 2 yıl yatması gerekirken yeni durumda 3 ay yatarak iyi hal ve diğer şartları taşımak kaydıyla açık cezaevine geçebilecek." denildi.

Kasten yaralama suçunun, üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde ise ceza bir kat oranında yükseltilecek. Şayet suçta ölüm yaşanmışsa belirtilen hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilecek.

CANAVARCA HİSLE İŞLENMESİ HALİNDE İSE CEZA BİR KAT ORANINDA ARTIRILACAK

Mahkum olduğu hapis cezası ertelenen veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlünün kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılamayacak.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, "Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmamasına" karar verilebilecek.

HAMİLELERİN TUTUKLANMASI YERİNE ADLİ KONTROL

Maruz kalınan bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adli kontrol kararı verebilecek.

Düzenlemede, hükümlüler hakkında verilen cezaların doğrudan açık ceza infaz kurumlarında yerine getirilme şartları şöyle aktarıldı:

* Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar ile ikinci defa mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar,

* Taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar,

* Adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

* İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar.

* Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara içtenlikle uyarak haklarını iyi niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirerek geçirmiş ve uygulanan iyileştirme programlarına göre de toplumla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin kurulunun görüşü alınarak idare kurulunca saptanması halinde yapılan değerlendirme sonucunda karar verilecek.

KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE 31 MAYIS'A KADAR!

Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Kapalıdan açığa karma kapsamının genişlemesinde, cezaevlerinin rahatlatılması kadar, açık cezaevlerinde bakılması gereken on binlerce tavuk, keçi gibi hayvanların bulunması ve zeytinlikler, bağlar gibi üretime dönük diğer işlerin etkili olduğu öğrenildi.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama cezası gerektiren eylemler arasına "Kurum idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşmek" de eklendi.

Bir günden on güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren eylemler arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak gibi durumlar da eklendi.

40 BİNİ GERİ DÖNECEK

AK Partili kurmaylarının aktardığına göre, son haliyle 130 bine yakın mahkumun paketten yararlanması öngörülüyor. Koşullu salıvermeden 50 binin üzerinde, açık cezaevinden ise 75 bin civarında mahkumun yararlanacağı dikkate alınıyor. Açıktaki mahkumlara verilen korona izni sonrasında kaç mahkumun geriye döneceği konusu da inceleniyor. Açığa çıktıktan sonra infaz süresi dolanlar veya denetimli serbestlik hakkı kazananlar da dikkat alındığında Aralık 2020'de 40 bin civarında mahkumun açık cezaevine geri döneceği belirtiliyor.