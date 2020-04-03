Yenikapı miting alanı otobüslere kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı.

Seyahat firmaları İstanbul'da çok sayıda otobüsünü Yenikapı Miting alanına park etti.

MİTİNG ALANI ONLARA KALDI

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek, alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Otobüslerin, koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.