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Yenikapı miting alanı otobüslere kaldı

Korona virüs önlemleri kapsamında şehirlerarası seyahat yasağının getirilmesiyle firmalar otobüslerini yenikapı miting alanına park etti.

03 Nisan 2020 Cuma 15:40
Yenikapı miting alanı otobüslere kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığına getirilen sınırlamanın ardından otogarlar boşaldı.

Seyahat firmaları İstanbul'da çok sayıda otobüsünü Yenikapı Miting alanına park etti. 

MİTİNG ALANI ONLARA KALDI
Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri sıra sıra park edilerek, alanın çok büyük bir bölümünü doldurdu. Otobüslerin, koronavirüs salgını sona erip yeniden şehirler arası yolcu taşımacılığına izin verilinceye kadar alanda kalacakları öğrenildi.

Son Güncelleme: 03.04.2020 16:49
Anahtar Kelimeler:
Miting AlanıYenikapı
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