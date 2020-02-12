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Yer Adana! Kız arkadaşının evi sandı başka bir daireye kurşunlar yağdırdı

Adana'da, kendisinden ayrılan kız arkadaşının evini şaşıran Abdullah Tekayak, başka bir daireye kurşunlar yağdırdı. 11 el ateş eden Tekayak, olay yerinden kaçtıktan sonra başka arkadaşını taciz eden şüphelinin de evini kurşunladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:42
Yer Adana! Kız arkadaşının evi sandı başka bir daireye kurşunlar yağdırdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Abdullah Tekayak, bir süre önce kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelmek için teklifler etti. Her defasında olumsuz yanıt alan Tekayak, bu kez de eski kız arkadaşının yaşadığı siteye gitti.

Alkollü olduğu belirlenen Abdullah Tekayak, kız arkadaşının yaşadığı daireyi şaşırınca o diye başka bir daireye ateş etti. Sihatan çıkan 11 kurşun dareye isabet ettikten sonra Tekayak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Daha sonra yakın arkadaşıYusuf K. ve onun dini nikahlı eşi Çilem K. ile buluşan genç adam, Çilem K.'yı  taciz ettiğini öğrendiği Sadim K.'nin evine giderek eve doğru 3 el ateş etti. Sadim K.'nın otoparkta bulunan aracınada zarar veren Tekayak oradan da kaçarak uzaklaştı.

Olayın hemen ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri Ülker Ş. ve Sadim K.'nın bulunduğu yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırının Abdullah Tekayak tarafından yapıldığını tespit ettiler. saldırgan Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin ile birlikte suç aleti tabancayla birlikte kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındılar.

Emniyette sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler burada çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Son Güncelleme: 12.02.2020 13:43
Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahlı SaldırıKız Arkadaş
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