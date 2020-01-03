Yerli otomobil tanıtıldı, sırada markalaşma süreci var. TOGG'un paylaşımı gündemde.

Türkiye'nin büyük gururlarından birisi geçtiğimiz günlerde yaşandı. Türkiye'nin Otomobili Giriş Grubu (TOGG), yerli otomobilin tanıtılmasının ardından şimdi de markalaşma sürecine yönelik sinyaller veren bir kısa video paylaştı. Oldukça hızlı çalışmalar gerçekleştiren grubun paylaştığı videoda hedefler sıralandı ve kapsamlı bir çalışma yapılarak marka adının belirleneceğini ortaya koydu.

Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

İlk yerli araba sıfatıyla tanıtılan otomobilin görücüye çıkmasının ardından deneme sürüşü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Kısa süre sonra sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tanıtım sonrasında tepkiler de değişkenlik gösterdi.,

Bugün TOGG'un yaptığı paylaşım ise otomobilin arkasında durulduğunu gösterir nitelikte oldu. Aracın ulaştırılacağı hedef kitlenin belirlenmesi ve bilinçaltı beklenti araştırması yapılarak markanın özünü tanımladıktan sonra marka adının yaratılacağını anlatan bir kısa video yayınlandı.