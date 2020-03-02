Yerli Otomobilin Kurulacağı fabrika alanının imar değişikliği onaylandı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Gemlik'te Haralar bölgesinde yer alan TSK'ya ait arazide kurulacak olan yerli otomobil fabrikasının imar planları için bugün olağanüstü toplandı. Toplantıda birinci maddede yer alan plan notu revize edilerek oy birliği ile geçti.

Toplantıda Gemlik'e kurulacak yerli otomobil fabrikası ile ilgili şu maddeler görüşüldü:

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parsele ilişkin 1/100 000 ölçekli Bursa İl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve Plan Notu İlavesi ile ilgili raporu,

2-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmının "Sanayi Alanı"na alınmasına ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

3-İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, 1753 parselin bir kısmında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yerli Otomobil Üretim Tesisi'ne ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,

Toplantıda birinci maddede yer alan plan notu muhalefetin talebi üzerine revize edilirken her üç madde de oy birliği ile geçti.

Böylelikle fabrikanın TSK'nın arazisine kurulabilmesinin önündeki yasal engel kalkmış oldu.