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Yerli Otomobilin lansmanı Korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu!

27 Aralık 2019 tarihinde Türkiye'de tanıtımı yapılan ve büyük bir beğeni toplayan yerli otomobilin, Barcelona'da düzenlenen etkinlik ile ilk dünya tanıtımının yapılması planlanıyordu. Yerli otomobilin lansmanının düzenleneceği Mobil Dünya Kongresi, tüm dünyayı korkutan koronavirüs salgını nedeniyle iptal oldu. İşte, detaylar.

21 Şubat 2020 Cuma 13:25
Yerli Otomobilin lansmanı Korona virüs salgını nedeniyle iptal oldu!

İspanya’nın Barcelona kentinin ev sahipliği yapacağı, Mobil Dünya Kongresi tüm dünyayı korkutan ve yüzlerce can alan koronavirüs sebebi ile iptal edildi. Kongrenin iptal edilmesi ise, geçtiğimiz aylarda tanıtılan Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’u etkiledi. Yerli otomobilin tüm çalışmalarını üstlenmiş olan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, geliştirmiş olduğu elektrikli suv modelinin ilk dünya lansmanı için hazırlık yapıyordu. 24-27 Şubat arasında yerli otomobilin tanıtımlarını yapmayı planlıyordu. 33 yıldır, GSM Birliği (GSMA) tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen organizasyon, ilk kez bu yıl ertelendi. 

Etkinliğin iptal edilmesi, TOGG’un planlarının en az 6 ay en fazla ise 1 yıl aksamasına ve ertelenmesine neden oldu. Etkinliğin iptal olduğunu açıklayan yetkililer, sebep olarak ise koronavirüs tehlikesini işaret etti. 

27 Aralık 2019 tarihinde Türkiye’de tanıtımı yapılan ve büyük bir beğeni toplayan TOGG’un CEO’su Gürcan Karakaş düzenlenmiş olan basın toplantısında yapmış olduğu açıklama ile yeni elektrikli otomobilin ilk dünya tanıtımının Mobil Dünya Kongresi’nde yapılacağını duyurmuştu. 

Sony, Amazon, Deutsche Telekom, AT&T, Vodafone ve Intel gibi teknoloji devi birçok firma daha öncesinde yapmış oldukları açıklama ile bu organizasyona katılmayacaklarını kamuoyuna duyurmuştu.

Son Güncelleme: 21.02.2020 13:25
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