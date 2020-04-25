Yeşilova Belediye Başkanı ve eşine saldırıda 3 kişiye tutuklama kararı çıktı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e geçtiğimiz günlerde evlerinde silahlı saldırıya uğramışlardı. Düzenlenen saldırıda yaralanan Şenel ve eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardı.

Bacaklarından vurulan çift, önce Yeşilova Devlet Hastanesi'ne oradan da Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildikten sonra 8 kurşunla yaralan Başkan Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonrasında taburcu edilemsine karar verilen Şenel'in kurşunlardan 6'sının vücuttan çıkarılması fakat 2'sinin ise sol bacakta riskli bölgede oldukları için alınamamasından dolayı Başkana yaklaşık 1 ay fizik tedavi uygulanacağı belirtildi.

Diğer taraftan polis tarafıdan olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, saldırıya karıştıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken saldırıda otel işletmecisi Evren Erdem'in de aralarında olduğu 11 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından dün sabah Yeşilova Adliyesi'ne sevk edildiler. 11 şüpheliden önce 3'ü dün Sulh ceza Hakimliğince tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüphelilerin savcılık sorguları akşam saatlerine kadar devam etti.

Daha sonra soruları tamamlanan 5 şüpheli sabaha karşı yine adli kontrol şartıyla salınırken saldırının azmettiricisi olduğu iddia edilen Evren Erdem ile Şenol Gürcan ve Deniz Bağ'ın tutuklanarak Burdur Kapalı Cezaevi'ne gönderilmesine karar verildi.