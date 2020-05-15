YHT seferleri 1 Haziran'da başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren seferlerine ara vermişti. Türkiye’de normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte YHT seferlerinin bayramdan sonra başlayacağı bildirildi.

YHT seferleri başlıyor

Mart ayında şehirlerarası seyahat kısıtlamasının ardından YHT seferleri durdurulmuştu. TCDD Taşımacılık; YHT, anahat ve bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere iade edileceğini ve abonman kart kullanıcılarına kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceğini belirtti. İstanbul’da Marmaray, Ankara’da ise Başkentray trenlerinin yeniden çalışmaya başlayacağı kaydedildi.

Buna göre YHT’lerde (Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir) ve ana hat trenlerin en geç 1 Haziran tarihinde seferlere başlayacağı öğrenildi. Ana hat trenler ise bir süre daha sefer yapmayacak.

Yüksek Hızlı Trenler yeniden seferlere başlarken şu kurallar geçerli olacak:

-YHT’ler %50 kapasite ile yolcu taşıyacak

-Maske takmak zorunlu olacak

-Yolcular biletlerini önceden alarak sadece satın aldıkları koltukta seyahat edebilecek

-Bilet fiyatlarına zam yapılmayacak

-Trenlerde seyahat boyunca dezenfektan bulundurulacak

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2020, 15:05