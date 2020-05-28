YHT Seferleri 2 sonra yeniden başladı! Bakandan yeni kurallar ve bilet fiyatı açıklaması

Koronavirüs salgınında ilk vakanın görülmesinden hemen sonra alınan tedbirler doğrultusunda bir çok ulaşım seferler durdurulmuştu. Bunlardan bir olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri normalleşme adımları çerçecesinde yeniden seferlerine başladı. Bugün ilk seferini gerçekleştiren YHT, 07.00'da Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

Normalleşme adımları kapsamında alınan yeni kurallar ile birlikte seferleri başlatılan YHT seferleri, yüzde 50 kapasiteyle çalışacak ve trenler günde sadece 16 sefer yapacak. Seferlerin başlatılacağpı bilgisi verildikten sonra Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Konya-İstanbul hatlarında çalışacak trenler için yaklaşık 2 bin bilet satıldığı kaydedildi.

YHT'de YENİ KURALLAR..

YHT seferlerine getirilen yeni kurallara göre; gar, istasyon ve trenlerde yolcularla çalışanlara maske zorunlu olacak ve tren içerisinde yolcular sosyal mesafe kurallarına uygun çapraz sistemle oturulacak. Yolculara yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak ve her seferin ardından profesyonel ekipler detaylı dezenfektan çalışmaları yapacak. Hastalık belirtisi gösteren yolcular da kesinlikle trene alınmayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, YHT'de seferlerin başlatılması ve alınan yeni kurallar hakkında açıklamalar yaparken bilet fiyatları ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Bilet ücretlerinde herhangi bir artışın olmayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Uçaklarımız başta olmak üzere yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve Başkentray gibi tüm toplu ulaşım araçlarında sefer öncesi ve sonrasında dezenfekte işlemleri başlattık. Kara yollarında otobüs firmalarına ve otobüslerin mola verdikleri duraklardaki işletmelere her türlü sağlık tedbirlerini almaları ve gerekli hijyeni sağlamaları talimatını verdik. Söz konusu çalışmalar, hastalığın Türkiye'ye girişini önemli ölçüde geciktirdi ve salgın sürecine daha iyi hazırlanmamızı sağladı."

Bu nedenle 411 yolcu kapasiteli CAF tipi setlerimizde 185, 483 kapasiteli Siemens tipi setlerimizde ise 213 yolcuya hizmet vereceğiz. Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor diye bilet ücretlerinde herhangi bir artış söz konusu değildir. İnşallah en kısa sürede seferlerimizi yerli üretimimiz olan 'Milli Elektrikli Tren'imiz ile hayata geçirmeye başlayacağız. Tüm hatlarımızda, üst düzeyde hijyen ve sağlık tedbirleri alınması en önemli önceliklerimizdir. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızı en güvenli şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırmak ve sağlıklı bir şekilde sevdiklerine kavuşturmaktır."

Karaismailoğlu, yeni süreçte alınan tedbirlere vatandaşların da uyması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın da her seferinde vurguladığı gibi maske, mesafe ve temizlik 'yeni normal'in vazgeçilmezleri. Bu nedenle de tüm gar, istasyon ve trenlerimizde maske takılması zorunlu olacak. YHT ile seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızdan bilet alabilmek için geçerli HES Kodu ve seyahat izin belgesi istenecek. Vatandaşlarımız HES Kodlarını Sağlık Bakanlığımızın mobil uygulamasından ya da SMS ile alacaklar. HES kodunun geçerli olduğu tespit edildiğinde ise bilet satışı yapılabilecek. Giriş-çıkış yasağı bulunan illerimize seyahat için verilen 'Seyahat İzin Belgesi' ise trene binişte görevlilerimiz tarafından kontrol edilecek. Bu belgeyi ibraz edemeyenlerin veya belgeleri geçersiz olan bilet sahiplerinin seyahati iptal edilecek. İstasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcularımız kesinlikle trene alınmayacak, bilet ücretleri kesintisiz iade edilecek."



Trenlerde Kovid-19 riskine karşı yemek ve büfe hizmeti verilmeyeceğini anlatan Karaismailoğlu, önlemlerin yanı sıra gar, istasyon ve trenlerde hizmet veren tüm personelin salgın riskine karşı uygun koşullarda hizmet vermesinin sağlanacağını, trenlerin her sefer öncesinde ayrıntılı temizliği ve hijyen işlemleri yapılacağını kaydetti.

Bakanlık olarak Türkiye'nin büyük başarılarla bugüne gelen yenilikçi ulaştırma ve altyapı geleneğini devam ettirdiklerini, güçlendirdiklerini ve geleceğe taşıdıklarını belirten Karaismailoğlu, "Geleceğin dünyasında oyun kurucu ve küresel lider olan Türkiye'nin ihtiyaç duyacağı ulaşım hatlarında ve altyapı çalışmalarında mükemmeli yakalamak için 7/24 çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz projelerimizle ve attığımız her adımla dünyayla Türkiye'nin sosyal ve ekonomik bağlarını kuruyoruz." diye konuştu.

Trene binerek yolcularla sohbet eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra hareket diskiyle treni uğurladı.

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020, 10:54