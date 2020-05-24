YHT seferleri başlıyor! HES koduyla Yüksek Hızlı Tren bileti nasıl alınır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs salgınında normallşeme süreci içerisinde Yüksek Hızlı tren (YHT) seferlerinin 28 Mayıs tarihinde başlayacağını açıklamıştı. Bakan Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz gün yaptığı bu açıkalam sonrasında vatandaşlar seferler için biletleri nasıl alacaklarına dair araştırma yapmaya başlamışlardı.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı TCDD Taşımacılık A.Ş, konuyla ilgili merak edilern soruları yanıtlayıcı bir anlatım videosu yayınladı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden alıcacak olan kodla Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerinin nasıl alınacağının anlatıldığı videoda, "Seyahat İzin Belgesi" bulunan vatandaşların, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden aldığı kodla biletleri nasıl alacağı aktarıldı.

TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin yayınladığı videoda ayrıca; Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanımına sunulan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden seyahatler için geçerli olacak olan kodun "Seyahat İzin Belgesi" yerine geçmediği ve şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunan vatandaşların sadece HES koduyla seyahat edemeyecekleri belirtildi.

https://twitter.com/YHTTCDD/status/1264468436220104706?ref_src=twsrc%5Etfw

