Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında "tek kişilik" eylemyapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibata geçtikleri şahısları belirledi.

Emniyet birimlerinin elde ettiği istihbarat sonucunda ise örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, ‘yalnız kurt’ tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendikten sonra operasyon hazırlığına başlayam Özel Harekat ekipleri belirlenen adreslere baskınlar düzenleyerek söz konusu olayla bağlantısı oldukları düşünülen 5 kişi yakalarak gözaltına aldılar.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, “IŞİD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır” denilerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.