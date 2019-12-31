Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında "tek kişilik" eylemyapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibata geçtikleri şahısları belirledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, “IŞİD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır” denilerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.