İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.165
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8971
EURO
6.6734

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı

Ankara'da yılbaşı akşamı için eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

31 Aralık 2019 Salı 14:36
Yılbaşını kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 5 kişi yakalandı

Terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında "tek kişilik" eylemyapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. İstihbarat Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında yabancı uyruklu 5 kişinin, örgüt ve örgütün çatışma bölgeleri ile irtibata geçtikleri şahısları belirledi.

Emniyet birimlerinin elde ettiği istihbarat sonucunda ise örgütün infaz görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşan şüphelilerin, ‘yalnız kurt’ tarzı eylem için silah ve malzeme temini arayışı içinde oldukları da belirlendikten sonra operasyon hazırlığına başlayam Özel Harekat ekipleri belirlenen adreslere baskınlar düzenleyerek söz konusu olayla bağlantısı oldukları düşünülen 5 kişi yakalarak gözaltına aldılar.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, “IŞİD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Irak uyruklu şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüpheliler yakalanmıştır” denilerek soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraYılbaşıışidEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
Tel Abyad'daki patlamada yaralanan askerden acı haber!
Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik
Kanal İstanbul projesi Çevre Düzeni Planı'nda jet hızında değişiklik
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
BOTAŞ, 154 personelalımı yapacağını duyurdu! Başvuru için son gün ne zaman?
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Ümraniye’de cam fabrikasının kazanı patladı! İmalathanede çalışan işçilerden ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Balıkesir'de kanlı şaka! Boş sandığı silahla arkadaşını başından vurdu
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi
Bursa'da yoğun kar yağışı yüzünden 3 TIR birbirine girdi

Popüler Haberler

Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Engelli Sağlık Kurul raporu nasıl alınır? Engelli raporu almak için gerekli şartlar
Kamu bankaları sıfır konutlarda 1 Ocak itibarıyla faizleri 0,79'a indirecek!
Genel Sağlık Sigortası başvurusu nasıl yapılır? GSS sağlık sigortası başvuru işlemleri
Kredi notu düşüklere kredi veren bankalar
Heyet sağlık raporu nereden, nasıl alınır? Heyet raporu ne kadar sürede hazır olur?
Milli piyango büyük ikramiye kazanan numaralar hangileri? Milli piyango hangi ile çıktı? Tam bilet mi yarım bilet mi?
Milli piyango amorti numaraları kaç? 2020 Milli piyango amorti numaraları ve amorti kazancı kaç tl?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Melike neden yok? EDHO Selda Alkor diziden neden ayrıldı?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?
Bu hafta vizyona girecek yeni filmler neler? 20 Aralık vizyondaki filmler
Savaşçı Batur Üsteğmen diziden ayrılacak mı? Savaşçı Batur ölecek mi? Sertan Erkaçan Savaşçı'dan ayrılıyor mu?
Çam fıstığı nedir? Çam fıstığının besin değeri ve faydaları
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Haznevi Tarikatı nedir? Haznevi Tarikatı nerede? Haznevi Tarikatı lideri kim? Haznevi Tarikatı tarihi
Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme
İşçinin ölüm tazminatı ödemesi ne kadardır? Ölüm tazminat parasından vergi kesintisi olur mu?
Yaparsın Aşkım 2020 yılbaşı özel bölümünde hangi ünlüler var?
Android cihaz hafızası boş alan bilgisi öğrenme
2020 Yılbaşı kanalların TV programları ve yayın akışı
PYBS Bursları ne zaman yatar? Pybs 2020, DPY bursları ne zaman, ayın kaçında hesaplara yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.