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Yıldız Tilbe'den ''Evlendim'' Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Yıldız Tilbe'den ''Evlendim'' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Twitter üzerinden paylaştığı yazılar herkesi heyecanlandırdı. Evlenip evlenmediği merak edilen ünlü sanatçının neden böyle twitler attığı ortaya çıktı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 17:04
Yıldız Tilbe'den ''Evlendim'' Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Oldu
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Yıldız Tilbe’den ‘’Evlendim’’ Paylaşımı!

Salgın sonrası sosyal medyada aktif olan Yıldız Tilbe, twitter hesabından ‘’Evlendim’’ yazarak sosyal medyada gündeme oturdu. Her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘’Evlendim’’ yazısı ile sosyal medyayı salladı.

Dün akşam üst üste paylaşımlar yapan, ilk önce ‘’Evlendim’’ daha sonra ‘’Beyim bütün vaktimi alıyor, uyutmuyor’’ yazan Yıldız Tilbe’nin şok eden twitlerinin ardından kedi sahiplendiği ortaya çıktı. Özellikle twitterı aktif kullanan Yıldız Tilbe, herkesi şoka uğratan twitlerinden sonra kedi sahiplendiği ortaya çıktı.

Yıldız Tilbe’nin sosyal medyayı sallayan twitleri:


Kedi sahiplendiği öğrenildikten sonra bir takipçisi ‘’Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok’’ yazdı. Kısa süreli herkesi heyecanlandıran Yıldız Tilbe daha önce evlilik yapmıştı. 16 yaşında evlenmiş ve 6 yıl evli kalmıştı. Bu evlilikten bir kızı olan Yıldız Tilbe’nin twitterdaki paylaşımları sevenlerini heyecanlandırdı.

 

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Son Güncelleme: 17.06.2020 17:04
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