YKS , LGS ve diğer sınavlarda alınacak önlemler açıklandı

Koronavirüs ile mücadele devam ederken diğer yandan vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecine geçiş için düğmeye basıldı. Bu kapsamda milyonlar öğrenciyi yakından ilgilendiren başta YKS olmak üzere ülke çapında yapılan diğer büyük sınavlarda alınacak korona virüs önlemlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

Sınav görevlilerine ve adaylara maske ile dezenfektan dağıtılacağı belirtilirken, 'mümkün olduğunca' sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni uygulanacağı ifade edildi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "" dedi.