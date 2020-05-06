İstanbul 12°
sisli
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98738
ALTIN
388.144
DOLAR
7.0901
STERLİN
8.8223
EURO
7.6869

YKS , LGS ve diğer sınavlarda alınacak önlemler açıklandı

Normalleşme sürecine geçiş için düğmeye basılmasıyla birlikte milyonlar öğrencinin ter dökeceği YKS başta olmak üzere büyük çaplı sınavlarda alınacak korona virüs önlemleri açıklandı. İşte detaylar

06 Mayıs 2020 Çarşamba 00:42
YKS , LGS ve diğer sınavlarda alınacak önlemler açıklandı

Koronavirüs ile mücadele devam ederken diğer yandan vakaların kontrol altına alınmasıyla birlikte normalleşme sürecine geçiş için düğmeye basıldı. Bu kapsamda milyonlar öğrenciyi yakından ilgilendiren başta YKS olmak üzere ülke çapında yapılan diğer büyük sınavlarda alınacak korona virüs önlemlerini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı.

Sınav görevlilerine ve adaylara maske ile dezenfektan dağıtılacağı belirtilirken, 'mümkün olduğunca' sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni uygulanacağı ifade edildi.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm kurum ve paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alıp gençlerimiz için en uygun tarihi belirlerken sınav müfredatında ciddi bir azaltma yapıyoruz. Sınavlarda sosyal mesafe ve hijyene ilişkin tedbirleri alarak gençlerimiz için çalışıyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
LGSYksSınavlarda Alınacak önlemler NelerMaske Dağıtımı Olacak Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
Muğla'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi
Kayseri'de sağanak yağış kaza getirdi! 1 ölü,2 yaralı
Kayseri'de sağanak yağış kaza getirdi! 1 ölü,2 yaralı
Öğrencilerin kredi ve burs ödemeleri yatıyor
Öğrencilerin kredi ve burs ödemeleri yatıyor
Maske satışına izin verildi! Maskeler nerede satılacak ? Maske satış fiyatı ne olacak ?
Maske satışına izin verildi! Maskeler nerede satılacak ? Maske satış fiyatı ne olacak ?
Musluk tamircisi ve bina görevlisi arasındaki komisyon tartışması kanlı bitti
Musluk tamircisi ve bina görevlisi arasındaki komisyon tartışması kanlı bitti
MYK'da neler görüşüldü? AK Parti sözcüsü Çelik açıkladı!
MYK'da neler görüşüldü? AK Parti sözcüsü Çelik açıkladı!

Popüler Haberler

Fındık fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2020 Çarşamba Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Survivor 2020 68. Bölümü tanıtım fragmanı 6 Mayıs Çarşamba
Sokağa çıkma yasağı nedir, sokağa çıkma yasağı uymamanın cezası ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma
Yargıtay dava dosyası takip, takibi ile Yargıtay E-Devlet dava dosya sorgulama
KOSGEB Tarım ve Hayvancılık hibe destekleri çeşitleri ve destekleri nelerdir?
Maksat Yarışmak Olsun yarışması başvuru şartları ve WhatsApp başvuru hattı
Askerlikte firarın cezası nedir? Askerlikte işlenen suçlar ve cezaları
İPhone arka ışık parlaklığı nasıl ayarlanır?
70.000 TL 60 ay vadeli kredi almak için başvuru şartları nelerdir? 70 bin TL kredi almak istiyorum kolay kredi başvurusu nasıl yaparım?
Hemşire dizisi Nurse dizisi konusu nedir? Hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
AVM’ler Açılıyor mu? Alışveriş merkezleri ne zaman, hangi şartlarda açılacak?
TRT 2 23 Nisan'da ekrana neden bayrak koymadı?
Yunus Emre Akkor kimdir? ATV Yunus Emre Akkor ile İftara Ne Pişirsem sunucusu hakkında bilgiler
2020 Kaymakamlık para yardımı almak için gerekli şartlar nelerdir?
Telefon almak için düşük faizli 12 ay vadeli kredi veren bankalar
Sivilcelerden doğal yöntemlerle kurtulmak için yöntemler
Corona virüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Seyahatler ne zaman serbest olacak?
90 gün ödemesiz bayram kredisi 2020 hangi bankalar uygun? Ziraat Bankası bayram kredisi kampanyası 2020
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.