YKS ne zaman yapılacak? YKS sınav tarihleri belli oldu mu? YKS 2020 güncel kılavuzu yayımlandı

Üniversite hayalleri kuran binlerce aday, YKS sınavının detaylarını merak etmeye başladı. Yeni YKS kılavuzu ÖSYM’nin intenet sitesinde yayımlandı. Daha önce açıklanan YKS kılavuzunda sınav tarihinin 20-21 Haziranda yapılması planlanıyordu. Ancak ülkemizde koronavirüs salgınının etkisini göstermesiyle birlikte sınav tarihi Temmuz ayına ertelenmiş ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilmişti. Sınav tarihinin belli olmasının ardından ÖSYM sınav takvimini güncelledi.

Güncel YKS kılavuzuna https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/YKS/Kilavuz14052020.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

YKS sınav tarihleri

YKS Temel Yeterlilik Testi 27 Haziran 2020 10:15 – 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15 – 165 dakika

Sınavda hangi testler var?

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 15:45 – 180 dakika

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT); Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.

Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır.

Yabancı Dil Testi’nde (YDT); Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden yapılacaktır. Her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:30