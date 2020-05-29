YKS öğrencileri dikkat! Nüfus müdürlükleri cumartesi açık

Yaklaşan YKS öncesi sınava girecek öğrencilerin olası kimlik mağduriyeti yaşamaması için nüfus müdürlükleri öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması için 30 Mayıs Cumartesi hizmet verecek.

YKS öğrencileri dikkat! Nüfus müdürlükleri cumartesi açık
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Binlerce öğrencinin 27-28 Haziran tarihlerinde girecekleri YKS için olası kimlik mağduriyeti yaşamaması için Nüfus müdürlükleri öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması için 30 Mayıs Cumartesi hizmet vereceği açıklandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü yapmış olduğu paylaşımda ;

"Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileriyle birlikte ana, baba, veli veya vasisi, T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belgeyle 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin, PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi 'https:// ivd.gib.gov.tr' adresinden yatırılması ve son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir." denildi.

Konuyla ilgili olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü sosyal medya üzeriden yapmış olduğu paylaşım 


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