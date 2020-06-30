İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

YKS sınavı için öğrencilere altın değerinde 6 tavsiye!

YKS sınavı öncesinde sınav anında ve sınav sonrasında öğrencilere tavsiyeler verilmeye devam ediyor. Pek çok uzman psikolog tavsiye verirken öğrenciler ise bu tavsiyelere kulak vermeye devam ediyor.

30 Haziran 2020 Salı 03:18
YKS sınavı için öğrencilere altın değerinde 6 tavsiye!
Takip Et:

YKS sınavının hafta sonu gerçekleşecek olması öncesinde pek çok alanında uzman Psikolog öğrencilere sınava girmeden önce ve sınav anında yapabilecekleri tavsiyeleri vermeye başladı. Öte yandan Covid-19 nedeni ile geçen senelerden farklı olacak YKS sınavı ile ilgili gerek sağlık gerekse öğrencilerin psikolojik durumları ile ilgili tavsiyeler verilmeye devam ediyor.


Öğrencilere sağlıklarını tehlikeye atacak her türlü hareketten uzak durmaları ve belirlenen önlemlere uymaları gerektiği belirtilirken 6 öneri en fazla okunanlar arasında yerini aldı.

Buna göre;

  • Sınav öncesinde beslenme ve uykuya dikkat edilmesi gerekiyor,
  • Sınav öncesinde ki endişe ve kaygı normal olarak görünse de sınav anında stres kontrol altına alınarak dikkatin sorular üzerinde yoğunlaşması gerekiyor,
  • Sınav sonucu ne olursa olsun hayatta ki her şeyin YKS olmadığı bilinmeli ve kabullenmesi gerekmektedir,
  • Sınav öncesinde ve sınav anında nefes egzersizi yapılması sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Yavaşça burundan nefes alarak ağızdan nefesin verilmesi hem rahatlamaya hem de sakinleşmeye yardımcı olur,
  • Sınav anında odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin odağının kaydığı yerde yapılması gereken iki önemli durum vardır. Bunlardan ilki soruyu atlayarak odağı diğer soru üzerinde yoğunlaştırmak veya soruyu bırakarak 5-10 saniye gözler kapalı şekilde nefes egzersizi yapmak yardımcı olacaktır.
  • Covid-19 için belirlenen önlemler alındığı takdirde sağlık olarak korunacağınızın bilmelisiniz ve stres yapmamalısınız. Öte yandan maske, el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına sınav öncesi sınav anı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekir.

 


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:18
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Kamu bankaları tarafından sunulan ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman sonuçlanacak? 10 Bin TL kredi sonuç bilgileri
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
Üniversitede koşullu geçmek ne demek? Şartlı geçmek nedir? Şartlı geçme notu kaç? Sorumlu geçme ne demek? DC ile geçmek, DD ile geçilir mi?
2020 Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu Yapma
Ziraat Bankası küçükbaş hayvancılık kredisi 2020 başvuru şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.