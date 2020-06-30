YKS sınavı için öğrencilere altın değerinde 6 tavsiye!

YKS sınavının hafta sonu gerçekleşecek olması öncesinde pek çok alanında uzman Psikolog öğrencilere sınava girmeden önce ve sınav anında yapabilecekleri tavsiyeleri vermeye başladı. Öte yandan Covid-19 nedeni ile geçen senelerden farklı olacak YKS sınavı ile ilgili gerek sağlık gerekse öğrencilerin psikolojik durumları ile ilgili tavsiyeler verilmeye devam ediyor.
Buna göre;
- Sınav öncesinde beslenme ve uykuya dikkat edilmesi gerekiyor,
- Sınav öncesinde ki endişe ve kaygı normal olarak görünse de sınav anında stres kontrol altına alınarak dikkatin sorular üzerinde yoğunlaşması gerekiyor,
- Sınav sonucu ne olursa olsun hayatta ki her şeyin YKS olmadığı bilinmeli ve kabullenmesi gerekmektedir,
- Sınav öncesinde ve sınav anında nefes egzersizi yapılması sakinleşmenize yardımcı olacaktır. Yavaşça burundan nefes alarak ağızdan nefesin verilmesi hem rahatlamaya hem de sakinleşmeye yardımcı olur,
- Sınav anında odaklanma sorunu yaşayan öğrencilerin odağının kaydığı yerde yapılması gereken iki önemli durum vardır. Bunlardan ilki soruyu atlayarak odağı diğer soru üzerinde yoğunlaştırmak veya soruyu bırakarak 5-10 saniye gözler kapalı şekilde nefes egzersizi yapmak yardımcı olacaktır.
- Covid-19 için belirlenen önlemler alındığı takdirde sağlık olarak korunacağınızın bilmelisiniz ve stres yapmamalısınız. Öte yandan maske, el hijyeni ve sosyal mesafe kurallarına sınav öncesi sınav anı ve sonrasında dikkat edilmesi gerekir.
Son Güncelleme: 30.06.2020 03:18