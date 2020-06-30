YKS sınavı için öğrencilere altın değerinde 6 tavsiye!

YKS sınavının hafta sonu gerçekleşecek olması öncesinde pek çok alanında uzman Psikolog öğrencilere sınava girmeden önce ve sınav anında yapabilecekleri tavsiyeleri vermeye başladı. Öte yandan Covid-19 nedeni ile geçen senelerden farklı olacak YKS sınavı ile ilgili gerek sağlık gerekse öğrencilerin psikolojik durumları ile ilgili tavsiyeler verilmeye devam ediyor.

Öğrencilere sağlıklarını tehlikeye atacak her türlü hareketten uzak durmaları ve belirlenen önlemlere uymaları gerektiği belirtilirken 6 öneri en fazla okunanlar arasında yerini aldı.

Buna göre;