YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi

Bugün sabah düzenlenen 2020 YKS sınavında yoğun trafik gibi sebeplerle yine geç kalma olayları yaşandı. Türkiye’nin birçok şehrinde motorlu polis ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi.

Adana’da araçlarının bozulması üzerine sınava yetişemeyen Demiroğlu ailesinin yardımına polis ekipleri koştu. Yolda kalan aileye yardım eden ekipler öğrenciyi motorları ile sınava yetiştirdi.

Tokat’ta da polis ekipleri geçici kimlik belgesi çıkarttığı için sınava geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi. Kimlik kartını unutan, fotoğraf çekinmesi gereken birçok öğrencinin yardımına yine Tokat polisi koşarak öğrencileri motor ile sınava yetiştirdi.

Yine Sakarya’da da benzer görüntüler vardı. Şehrin pek çok yerinde sınava geç kalan öğrencileri motorlu polis ekipleri sınava götürdü.