İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi

YKS sınavına yetişemeyen öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti. Ülkenin pek çok yerinde motorlu ekipler öğrencileri taşıdı.

30 Haziran 2020 Salı 03:36
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
Takip Et:

Bugün sabah düzenlenen 2020 YKS sınavında yoğun trafik gibi sebeplerle yine geç kalma olayları yaşandı. Türkiye’nin birçok şehrinde motorlu polis ekipleri geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi.

Adana’da araçlarının bozulması üzerine sınava yetişemeyen Demiroğlu ailesinin yardımına polis ekipleri koştu. Yolda kalan aileye yardım eden ekipler öğrenciyi motorları ile sınava yetiştirdi.


Tokat’ta da polis ekipleri geçici kimlik belgesi çıkarttığı için sınava geç kalan öğrencileri sınava yetiştirdi. Kimlik kartını unutan, fotoğraf çekinmesi gereken birçok öğrencinin yardımına yine Tokat polisi koşarak öğrencileri motor ile sınava yetiştirdi.

Yine Sakarya’da da benzer görüntüler vardı. Şehrin pek çok yerinde sınava geç kalan öğrencileri motorlu polis ekipleri sınava götürdü.


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:36
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Günlük Burç Yorumları 3 Haziran 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Kırtasiye Yardımı nedir? 2020 2021 eğitim yılı kırtasiye yardımı ne kadar oldu?
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Sokağa çıkma yasağında çalışanlar izin belgelerini nasıl nereden alacaklar? Sokağa çıkma yasağı izni belgesi alma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.