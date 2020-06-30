YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!

81 İl ve tüm ilçe merkezlerinde bugün yapılan YKS sınavı sebebiyle yoğunluğu azaltılması ve yaşanan korona virüs vakalarının artmaması için ülke genelinde saat:09.00 ile 15.00 arasında İç İşleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bu kapsamda megakent İstanbul'da saatlerin 15.00'ı göstermesiyle birlikte yasak kalktı ve havalarında da güzel olması sebebiyle insanlar dışarılara aktı.

MEGAKENT YİNE YOĞUN

İstanbul'un trafik haritası incelendiğinde sınav süresi boyunca uygulamada olan yasak sebebiyle trafik yoğunluğu yüzde 6 civarlarıdaydı. Yasağın saat:15.00 gibi kalkmasıyla birlikte yoğunluk yavaş yavaş artarak yüzde 48 seviyelerine kadar çıktı.

Diğer yandan saatler ilerledikçe megakentte trafik yoğunluğunun artışı da dikkatlerden kaçmadı.