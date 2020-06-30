İstanbul 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116444
ALTIN
390.461
DOLAR
6.8484
STERLİN
8.4242
EURO
7.6846
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Son Dakika
2020 LGS soru kitapçıkları yayınlandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske cezası kararı!
İstanbul Valiliği'nden son dakika maske...
MSB bedelli askerler için alınan son dakika kararını açıkladı
Son Dakika
MSB bedelli askerler için alınan...

YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!

Ülke çapında yapılan merkezi sınav YKS sebebiyle 81 İl'de uygulanan sokağa çıkma yasağı saat:15.00'de kalkınca İstanbul'da trafik yoğunluğu da arttı.

30 Haziran 2020 Salı 03:20
YKS'den sonra yasak kalktı İstanbul'da trafik yoğunlu arttı!
Takip Et:

81 İl ve tüm ilçe merkezlerinde bugün yapılan YKS sınavı sebebiyle yoğunluğu azaltılması ve yaşanan korona virüs vakalarının artmaması için ülke genelinde saat:09.00 ile 15.00 arasında İç İşleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Bu kapsamda megakent İstanbul'da saatlerin 15.00'ı göstermesiyle birlikte yasak kalktı ve havalarında da güzel olması sebebiyle insanlar dışarılara aktı.

MEGAKENT YİNE YOĞUN


İstanbul'un trafik haritası incelendiğinde sınav süresi boyunca uygulamada olan yasak sebebiyle trafik yoğunluğu yüzde 6 civarlarıdaydı. Yasağın saat:15.00 gibi kalkmasıyla birlikte yoğunluk yavaş yavaş artarak yüzde 48 seviyelerine kadar çıktı.

Diğer yandan saatler ilerledikçe megakentte trafik yoğunluğunun artışı da dikkatlerden kaçmadı.


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:20
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
99 Depremi öncesinde görülen yılanlar görüntülendi
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
TV8 ekranlarında yayınlanan Lezzet Düşkünleri programında yayın günü değişikliği!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
Son Dakika! Batman'da Alışveriş Merkezinde Yangın Çıktı!
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
YKS sınavına yetişemeyen öğrencileri motorlu polis ekipleri yetiştirdi
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
Cem Yılmaz’ın sevilen filmi Karakomik Filmler 2 Netflix’teki yerini aldı!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!
İznik Gölünde su yılanları korkuttu!

Popüler Haberler

Hakan Çalhanoğlu kimdir?
26 Haziran Bim Aktüel Ürünler Kataloğu
Camiler Cemaatle Namaz kılmaya açılacak!
Sivri Akıllar filmi konusu ve oyuncuları!
Leicester City-Brigton hangi kanalda
Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Sağlık Durumu Nasıl? Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun korona virüs testi pozitif çıktı
Serie A'nın 26. haftasında Atalanta ile Sassuolo karşı karşıya geliyor. Peki Atalanta-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar
Show TV’de Zahide Yetiş yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ateş çemberi güneş tutulması 21 Haziran’da saat kaçta gerçekleşecek?
Karantinada alışveriş yapabileceğiniz online market uygulamaları
Whatsapp bildirimler gelmiyor sorunu neden olur? Whatsapp bildirim sorunu çözüm önerileri
Sözleşmeli er müracaatı nereden ve nasıl yapılır? Sözleşmeli er olma şartları nelerdir?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Günlük Burç Yorumları 12 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.