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Yol açma çalışması yapan kar küreme kepçesi uçuruma yuvarlandı

Düzce'de karla kaplı alanda yol açma çalışması yapan bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada ise 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 20:36
Yol açma çalışması yapan kar küreme kepçesi uçuruma yuvarlandı

Düzce Gölyaka'da bir iş kazası meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı yol açma çalışmaları başlatan İstilli Sulama Birliğine bağlı bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kar kürümesi yapan operatör Tahir Mali idarisindeki iş makinesinin içinde bulunan Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar çalışmalar sırasında yolun karlı olmasından dolayı kepçe kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD,UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi. Ekipleri uçuruma yuvarlanan iş makinesinin olduğu yere inerek araçta bulunan işçileri kurtarma çalışmalarına başladılar. Ters dönen kepçenin altında kalan bir işçi hayatını kaybettiği 2 işçininde yaralandığı belirlenen kazada halat yardımıyla aşağı inen ekipler, yaralılardan birini yukarıya taşıdılar. Yaralı işçi hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralıyı kurtarma ve ölen işçinin cesedini çıkarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son Güncelleme: 08.02.2020 20:37
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DüzceKazaGölyakaKar Küreme MakinesiUçurum
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