Yol açma çalışması yapan kar küreme kepçesi uçuruma yuvarlandı

Düzce Gölyaka'da bir iş kazası meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasından dolayı yol açma çalışmaları başlatan İstilli Sulama Birliğine bağlı bir iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Kar kürümesi yapan operatör Tahir Mali idarisindeki iş makinesinin içinde bulunan Ruhi Mutlu ve Mustafa Acar çalışmalar sırasında yolun karlı olmasından dolayı kepçe kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Diğer yaralıyı kurtarma ve ölen işçinin cesedini çıkarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Son Güncelleme: 08.02.2020 20:37