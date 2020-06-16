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Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu! 2 ölü 3 yaralı

Kırşehir'de yola çıkan bir köpeği fark eden sürücü aniden manevra yapınca karşı yönden gelen araç ile çarpıştı. Kaza'da 2 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

16 Haziran 2020 Salı 18:42
Yola çıkan köpek kazaya sebep oldu! 2 ölü 3 yaralı
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Feci kaza dün akşam saatlerinde Kırşehir'de meydana geldi.Kırşehir-Aksaray karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin yoluna bir köpek çıktı. Köpeği fark eden ve ismi Erdem Mergen sürücü aniden manevra yaptı ve köpekten kaçmak için diğer şerite geçti. Aynı zamanda diğer şeritten gelen ve sürücüsünün Şenol Kılıç isimli bir şahıs olduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Köpeğe çarpmamak için şerit değiştiren araç kazanın etkisiyle yol kenarına yuvarlandı.

5 YAŞINDAKİ MUSTAFA VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarları ile olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri yönlendirildi.Kaza yerindeki ilk müdahaleleri yapan ekipler Mergen ailesinin içinde bulunduğu araç'tan Bahar Mengel ve 5 yaşındaki Mustafa Can Mergen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü ile bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden küçük Mustafa ve annesinin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


 

 

 

 


Son Güncelleme: 16.06.2020 18:42
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