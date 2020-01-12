Yolcu treni kadına çarptı, Mersin'de korkunç ölüm!

Mersin'in Tarsus ilçesinde tren kazası meydana geldi. Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasında bulunan hemzemin geçitte bir yolcu treni karşıdan karşıya geömeye çalışan bir kadına çarptı.

İsminin Elife Kirik olduğu öğrenilen 47 yaşındaki talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin çarptığı kadının kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.



Tren seferleri bir süreliğine durdurulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.