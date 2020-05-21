Yolun ortasına bina diken müteahitten Show Haber ekibine saldırı!

İstanbul Sultangazi'de yolun ortasına dikilen apartman merak edilmeye devam ediyor. Muhabirleri haber yapmak için gittiği alan da ise inşaat sahibi tarafından darp edilmesi kameralara yansıyarak merak edilmeye devam ediyor.

Yolun ortasına bina diken müteahitten Show Haber ekibine saldırı!
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İstanbul Sultangazi’de yolun ortasına dikilen 4 katlı bina mahalle sakinlerini şaşırttığı kadar yolu kullanan sürücüler ve yayalar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Show Haber Muhabirlerinin inşaat sahibi ile konuşma çabalarında ise küfür ve darp vardı.

Haber ekiplerinin yolun ortasına yapılan 4 katlı binanın sahibi ile konuşma çabalarında darp edilmesi kameralara yansıdı. Show Haber Muhabire benim senin gibi 100 leşim var demesi ise vatandaşları bile kızdırdı. Muhabirler kendilerine saldıran müteahhitten şikayetçi olduklarını açıkladı.

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Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 21:37

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