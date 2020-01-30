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Yozgat'ta bir kadın kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi H.Y. isimli bir kadın 10 yıl önce evlendiği eşi Ekrem Y.'yi kendisini aldattığını iddia ederek bıçakla öldürdü. 28 yaşındaki kadın olaydan sonra gözaltına alındı.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:17
Yozgat'ta bir kadın kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde bir cinayet işlendi. 10 yıl önce Ekrem Y. ile evlenen H.Y. eşinin kendisini altattığını düşündü. Önce tartışmaya başlayan çiftin bu tartışmaları büyüyüp kavgaya dönüşünce H.Y., çocujlarını alıp, evden ayrılmak istedi.

Bu duruma öfkelenen Ekrem H. ise eşinin gitmesine izin vermedi. Tekrar tartışmaya başlayan çiftten H.Y. mutfaktan aldığı bıçağı eşine sapladı. Kavga seslerini duyan komşular ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Ekrem H.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldular. 

Sağlık görevlileri yaralı üzerinde yaptıkları araştırma sonra Ekrem Y.nin olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken cinayeti işleyen H.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ekrem Y.2nin cansız bedeni otopsi yapılması için Sorgun Devlet Hastanesi morguna alınırken zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
CinayetYozgatSorgun
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