YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni seçim sistemi; Oy zarfları kaldırılmalı!

YSK Başkanı Güven'den görev süresinin dolmasından önce flaş bir açıklamada bulundu. YSK Başlanı GüvenTürkiye'de uygulanan seçim sistemlerini değiştirilmesi ve biyometrik kimlik uygulamasıyla oy kullanılmasını belirterek YSK olarak bu uygulamaya hzır olduklarını katdetti.

24 Ocak 2020'de 7 yıllık görev süresini tamamlayacağını aktaran YSK Başkanı Güven, geçen süre ilgili değerlendirmelerde bulunurken bu süre içerisinde 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldığını söyledi.

Sadi Güven, seçimleri yapanın ve seçimlerde yarışanın siyasi partiler olduğunu vurgulayarak "Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik." diye konuşarak Türkiye'de siyasetin, halkın seçime ilgisinin çok fazla büyük olduğunu ve her seçim kolay bir seçim olmadığını aktardı.

Balkan Güven, Seçimlerde sandık kurullarının esas olduğunu ve sandık kurulu üyelerinin seçimi yürüttüğüne işaret ederken YSK'nın da sandık kurulu üyelerine eğitimler verdiğini ve sandık kurullarına üye verme hakkına sahip siyasi partilerden de üye vermelerini özellikle istediğini söyledi.

Başkan Sadi Güven, seçim değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Bundan sonra da seçimler sağlıklı gitsin isteniyorsa, siyasi partilerin sandığa sahip çıkması ve üyelerini bizimle birlikte eğiterek sandığa vermesi gerekir. Siyasi partilerin seçim sahasındaki sandık kurulu sonuçlarını kontrol edebilmeleri açısından dünyada ilk kez sadece bizim yaptığımız tarama usulünü getirdik. Sayım döküm cetveli sahada alındıktan sonra sandık sonuç tutanaklarını ve ilçe birleştirme tutanaklarını YSK'ye geldiği saniyede siyasi partilerle paylaştık. Bu da sahada yapılmış hataya itiraz etme imkanını sağladı."

Dünyada ki tek uygulama;

Seçim sonrasında sayım döküm cetvellerinin, sandık sonuç tutanaklarının, ilçe birleştirme, il birleştirme tutanaklarının siyasi partilerle bilgi paylamınına dikkat edildiğini vurgulayan Güven, böylece siyasi partilere sandığı denetleme imkanı sunulduğuna işaret ederek açıklanan verilerin seçimlerden sonra da vatandaşların erişimine açıldığına, YSK'nin internet sitesinde oy kullanılan sandıklarda bulunan ıslak imzalı tutanakların listelendiğine ve bunn dünya genelinde sadece Türkiye'de uygulandığını belirtti.

YSK Biyometrik kimlik ile seçim uygulamasına hazır;

Görev süresi boyunca YSK'nin yeni bir binaya sahip olduğunu ve teknolojik imkanlar açısından da yeterli bir duruma ulaşıldığını bildiren Balkan Güven seçimlerle ilgili yeni uygulama önerileri de sunarak oy zarflarının kaldırılması tavsiyesinde bulunarak şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçim ne kadar tartışılırsa tartışılsın seçim güvenliği açısından dünyanın en iyilerinden birisiyiz. Bizim gibi siyasi partiler eliyle seçim yapıp da bunu tarayarak birleştiren, itirazları siyasi partilerin üyelerinin olduğu yerlerde değerlendiren başka bir ülke yok. Biyometrik kimlik uygulamasına bizim de geçmemiz gerekir. YSK buna hazır. Oy kullanmaya gelen kişinin biyometrik kimliğini gösterdiğinde, bilgisayarla kimin oy kullanmaya geldiğini müşahitlerin, sandık kurulu üyelerinin, vatandaşların kontrol imkanı olacaktır. Biyometrik kimlik uygulamasının bir an önce tamamlanması gerekir. Yurt dışında bu rahat bir şekilde kullanılıyor."

Dünyanın birçok yerinde zarf uygulaması kaldırıldı. Yasal mevzuat değişikliğiyle, sandıkların dışarıdan içerisi görünmeyecek şekle getirilmesi suretiyle zarfın kaldırılması gerekir. Böylece, zarflar nedeniyle oyların iptali ortadan kalkar. Dünyanın hiçbir yerinde artık bu yok. Bunun düzeltilmesi gerekir.

Siyasi partilerin üye kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğunu ve kayıtların YSK tarafından tutulmasının da seçim hukuku açısından iyi olacağına işaret eden Başkan Güven, szö konusu değişiklik yapıldığı takdirde seçim güvenliğinde üst sıralarda olabileceğimizi belirterek konuşmasında, "Yasal değişiklik yapılırsa halk oylamasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde mekandan bağımsız, vatandaş seçim günü neredeyse orada oyunu kullanabilir. Yasal değişiklik gerçekleşirse YSK böyle bir uygulamayı yapmaya hazır. Altyapımız hazır. Türkiye'nin artık bunu düşünmesi gerekir. Yapamadığım şeylerden birisi de bu. Bunu yapmak gerekir." ifadesini kullandı.