YSK'da yeni dönem başlıyor! Başkan Sadi Güven ve 5 üye için seçim yapıldı

Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurulları tarafından Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) üye belirleme seçimi yapıldı. Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin görev sürelerinin 23 Ocak tarihinde dolması üzerine gerçekleştirilen seçimlerde ilk tur yapılan oylama sonucunda tamamlandı.

6 Yeni Yüksek Seçim Kurulu üyesinin belirlenmesi için seçim sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak YSK üyeliğine seçildiği öğrenildi.

Yargıtay'a 3 ve Danıştay'a 3 olmak üzere toplam 6 üyenin belirlenmesi için gerçekleştirilen seçimde aday olan Mahmut Akgün, Ali Karaıslı, Ömer Kızılkaya ile Orhan Usta yeterli oyu alamadı. Yargıtay'da gerçekleşecek olan oylama ise salı gününe ertelendi.

Danıştay Büyük Genel Kurulunda yapılan seçimde ise adaylardan Cevdet Malkoç, Ekrem Özübek, Adil Memiş, Hasan Önal, Bilge Apaydın, Ali Ürker ve Battal Öğüt yeterli çoğunluğa ulaşamadığı ce seçime gelecek hafta devam edileceği aktarıldı.

Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev sürelerinin 23 Ocak tarhinde sona ereceği bildirilirken önümüzdeki hafta yapılacak olan seçim sonuçlarında belirlenen üyenin seçilmesinin hemen ardından yeni üyeler 24 Ocak tarhinde göreve başlayacakları aktarıldı.

Seçilen yeni üyeler ise kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla YSK başkanını belirleyecekler. Yargıtay kontenjanından 2016 yılında üyeliğe seçilen ve şuan kurulda görevde bulunan Muharrem Akkaya’nın, YSK’nın yeni başkanı olacağı iddiaları ortaya atıldı.