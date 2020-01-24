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YSK'nın Başkanlığına gelen Muharrem Akkaya kimdir? Kaç yaşındadır?

YSK'nın yeni başkanı olan ve 11 üyenin seçimiyle başkanlık koltuğuna oturan Muharrem Akkaya vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Eylül 2016'da YSK üyeliğine atanan ve şimdide YSK başkanı olan Muharrem Akkaya kimdir? Kaç yaşındadır?

24 Ocak 2020 Cuma 22:16
YSK'nın Başkanlığına gelen Muharrem Akkaya kimdir? Kaç yaşındadır?

Yüksek Seçim Kurulu'da (YSK) Başkan Sadi Güven'in görev süresinin tamamlanmasının ardından yapılan seçimlerde 11 üye belirlendikten sonra üyeler kendi aralarında yaptıkları seçimde ise YSK Başkanını belirlediler. 11 üye arasında yapılan seçimlerin ardından ise başkanlık koltuğuna Muharrem Akkaya getirildi. Peki, Muharrem Akkaya kimdir? YSK yeni başkanı Muharrem Akkaya ile ilgili merak edilen detaylar..

1964 yılında Karabük'te doğan Muharrem Akkaya, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Karabük'te mesleğine başladı. Aslen Karabük Ovacık'lı olan Akkaya mesleğe başladıktan sonra çeşitli ilçelerde hakimlik görevlerinde bulundu.  Kocaeli'nde savcılık yapan Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri de bulunuyor. 

Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı olan Muharrem Akkaya 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığı üyeliğine seçildi ve Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.

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