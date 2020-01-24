YSK'da yeni başkan! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya oldu!

Yüksek Seçim Kurulu'nda yönetim kadrosunda değişim resmi olarak bugün gerçekleşti. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı'nda görev süresi dolan Sadi Güven ve 5 YSK üyesinin görevlerine son verilirken, kurumun yeni yönetim kadrosu da Yargıtay ve Danıştay'da gerçekleştirilen seçimler sonrasında belli oldu. Bu kapsamda Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından yapılan seçimlerde Ahmet Yener ve Mahmut Akgün YSK'da üye olarak görevlerine atandılar.

Yüksek Seçim Kurulu'na üye olarak seçilen bir diğer isim ise Orhan Usta oldu. Danıştay Büyük Genel Kurulu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği seçimlerde Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek Yüksek Seçim Kurulu Üyeliği pozisyonlarına alınmışlardı. YSK Başkanlığı seçimi de 24 Ocak'ta sonuçlandı. Yapılan seçim sonucunda Muharrem Akkaya Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Akkaya, 2016'dan beri YSK'da üye olarak görev almaktaydı.