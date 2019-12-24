Yüksek Mahkemeden flaş karar! Kanal İstanbul hakkındaki yasal düzenleme iptal edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 26 Temmuz 2018 tarihinde kabul edilen torba yasada bulunan su yolu projelerinin yap-işlet-devret modeli kapsamına alınmasına yönelik yasal düzenleme son Kanal İstanbul Projesini de kapsıyordu.

CHP, söz konusu yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvurarak maddenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminde bulundu. Mahkemenin gerçekleştirileen Genel Kurul toplantısında CHP'nin Kanal İstanbul Projesi ile ilgili başvurusunu da esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme heyeti TBMM'de onaylanan ve torba yasada olan bu düzenlemenin iptal istemini reddederek söz konusu yasanın Anayasa'ya aykırı olmadığına oy birliği ile karar verdi.

"Torba kanunla 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un kapsamını içeren 2. maddesine "Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projeleri" ibaresi eklenerek, madde, "Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu, ..... Kanal İstanbul ve benzeri su yolu projelerinde .... öngörülen yapı ve tesislerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar." şeklinde düzenlenmişti."

Yüksek mahkemeden çıkan karar doğrıltusunda sonuç olarak, Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilen ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.