Yunan güçleri artık Kardak kayalıklarına uğramıyor!

Bodrum’dan 2 mil uzaklıkta bulunan Kardak kayalıklarına artık Yunan askerleri gelmiyor. Türk sahil güvenlikleri ve Türk savaş gemileri bölgede 24 sat nöbet tutmaya başlarken Yunan sahil güvenlikleri ise aylardır Kardak kayalıklarına gelmiyor.

Yunan askerleri tacizi bıraktı

Türk ve Yunan yetkililer arasında yıllarca sorunlara neden olan Kardak kayalıkları son zamanlarda etkisini kaybetti.

20 yılı aşkın süredir Türk karasularına girerek sınır ihlali yapan ve Taciz hareketlerinde bulunan Yunan ekipleri geçen yıl her gün sınır ihlali yaparken son zamanlarda Kardak kayalıklarına yaklaşmıyor bile.

Türkiye tedbirleri elden bırakmıyor?

Yunan kuvvetleri son zamanlarda Kardak kayalıklarına adım dahi atmasa da Türk sahil güvenliği ve Türk savaş uçakları kayalıklar üzeinde uçmaya devam ediyor. Savaş uçakları kayalıklar üzerinde gezerken sahil güvenlik ekipleri de 24 saat devriyelerine devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:00