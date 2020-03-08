Yunan güçlerinden göçmenlere biber gazlı müdahale! 4 göçmen yaralandı

Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen göçmenlerin bir çoğu Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda günlerdir bekleyişleri devam ediyor. 10 gündür kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenler yardım kuruluşlarının ve Edirne halkının yardımlarıyla günlerini geçiriyorlar.

'ın hükümeti kararıyla geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgenin çevresindeki alanlarda bekleyen göçmenler, bugün de Yunan güvenlik güçlerinin sertsi ile karşılaştı. Yunan askerleri tampon bölge etrafında kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı sıktı.

Üzerlerine gelen sert müdahale mkarşısında kendilerini korumaya çalışan göçmenlerden 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken onlarca kişi de atılan biber gazı kapsüllerinden dolayı nefes almakta güçlük çekti. Müdahale sonrasında göçmenler Türkiye tarafına kaçarken yaralanan göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanesinde tedavi edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada, sınırda 10 gündür süren bekleyiş boyunca Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığı bildirildi.