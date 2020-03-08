betgram betgram setrabet

İstanbul 16°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
109601
ALTIN
327.727
DOLAR
6.0875
STERLİN
7.9221
EURO
6.8838

Yunan güçlerinden göçmenlere biber gazlı müdahale! 4 göçmen yaralandı

Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Avrupa'ya geçmek için günlerdir bekleyen göçmenler Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle karşılaşıyorlar. Göçmenler; plastik mermi, gaz bombası ve biber gazına karşı kendilerini korumaya çalışırken aralarında 4 göçmenin yaralandığı bildirildi.

08 Mart 2020 Pazar 22:19
Yunan güçlerinden göçmenlere biber gazlı müdahale! 4 göçmen yaralandı

Türkiye'nin sınır kapılarını açması ile birlikte Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen göçmenlerin bir çoğu Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda günlerdir bekleyişleri devam ediyor. 10 gündür kurdukları çadırlarda bekleyen göçmenler yardım kuruluşlarının ve Edirne halkının yardımlarıyla günlerini geçiriyorlar.

Yunanistan'ın hükümeti kararıyla geçişlere kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgenin çevresindeki alanlarda bekleyen göçmenler, bugün de Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Yunan askerleri tampon bölge etrafında kurdukları tel örgülerden oluşan barikatlardan göçmenlerin üzerine plastik mermi, TOMA'dan tazyikli su, gaz bombaları ve biber gazı sıktı.

Üzerlerine gelen sert müdahale mkarşısında kendilerini korumaya çalışan göçmenlerden 4 kişinin yaralandığı öğrenilirken onlarca kişi de atılan biber gazı kapsüllerinden dolayı nefes almakta güçlük çekti. Müdahale sonrasında göçmenler Türkiye tarafına kaçarken yaralanan göçmenler, bölgede bulunan çadır hastanesinde tedavi edildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada, sınırda 10 gündür süren bekleyiş boyunca Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sonucu 3 göçmenin hayatını kaybettiğini, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1000'den fazla göçmenin de yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme: 08.03.2020 22:20
Anahtar Kelimeler:
YunanistanSaldırıGöçmenMüdahalePazarkule Sınır Kapısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim'de kadınların gece yürüyüşüne polis engeli!
Taksim'de kadınların gece yürüyüşüne polis engeli!
Sancaktepe'de kanlı olay!Rögar kokusu kavgaya neden oldu:2 ölü 1 yaralı
Sancaktepe'de kanlı olay!Rögar kokusu kavgaya neden oldu:2 ölü 1 yaralı
Öğretmenlerin gezisi facia ile bitti! 2 ölü ,2 yaralı
Öğretmenlerin gezisi facia ile bitti! 2 ölü ,2 yaralı
Antika saate rekor fiyat! II. Abdülhamid'in saati satıldı!
Antika saate rekor fiyat! II. Abdülhamid'in saati satıldı!
Çocuklarının önünde kavga ettiler oyun parkında 7 yaralı!
Çocuklarının önünde kavga ettiler oyun parkında 7 yaralı!
Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!
Öğrencisini tokatlayan beden eğitim öğretmeni hakkında inceleme!

Popüler Haberler

Doğum yardımı nasıl alınır? Doğum yardım ücretleri ne kadardır?
AirPods şarkı atlatma ve değiştirme nasıl yapılır?
Kredi kartı borç ve esktre erteleme nasıl yapılır?
Limitsiz kredi kartı nedir? Kimler limitsiz kredi kartı kullanabilir?
Kredi çeken kişi borcunu ödemezse kefilin sorumlulukları ne olur?
Kanalların yayın akışları 8 Mart 2020 Pazar ATV, STAR TV, Kanal D,TV 8, SHOW TV, Fox TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Oruç tutmanın ve ramazan ayının faziletleri nelerdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılmalıdır?
Samsung cihaz garanti sorgulaması nasıl yapılır? Samsung cihaz garanti sorgulama işlemleri
Twitter hesabım kendi kendine otomatik olarak birilerini takip ediyor!
Günlük burç yorumları 9 Mart 2020 Pazartesi - Burç yorumunuza göre günlük yaşamınızda sizi neler bekliyor?
Rüyada kapı görmek ne demektir? Rüyada kapı görmenin tabiri ve yorumu
Survivor 2020’ye seyirci yarışmacı olarak nasıl katılabilirim? Survivor 2020 Seyirci yarışmacı başvuru formu
EURO 2020 açılış maçı İtalya-Türkiye maçı korona virüsünden etkilenecek mi?
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
Abdest alırken nelere dikkat edilmeli
Evde çıtır tavuk nasıl yapılır? Pratik çıtır tavuk tarifi
Gel Dese Aşk Bahar kimdir? Gerçek adı nedir? İlayda Çevik rol aldığı diziler
Gel Dese Aşk Barlas kimdir? Gerçek adı nedir? Ertan Saban rol aldığı yapımlar ve hakkında bilgiler
Hizmetçiler dizisi Aslı Coşkun kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar
A101 personel maaşları ne kadardır?
Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetciler dizisi hangi diziden uyarlama?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.