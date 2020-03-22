Yunanistan'daki 5,7'lik deprem korkuttu

Deprem kuşağında olan ülkemizi yakından ilgilendiren deprem haberi bu sefer komşudan geldi
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan 5,7 ile sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
#Deprem
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Thesprotia (Yunanistan)Tarih-Saat : 21.03.2020, 03:49:51 TSİ
Enlem : 39.3488 N
Boylam : 20.6108 E
Derinlik : 7.46 km
Detay : https://t.co/4AzVDY2K4D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2020
Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34