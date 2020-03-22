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Yunanistan'daki 5,7'lik deprem korkuttu

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

22 Mart 2020 Pazar 10:28
Yunanistan'daki 5,7'lik deprem korkuttu

Deprem kuşağında olan ülkemizi yakından ilgilendiren deprem haberi bu sefer komşudan geldi

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan 5,7 ile sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34
Anahtar Kelimeler:
AFADDepremYunanistanEge Denizi
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