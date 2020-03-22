Yunanistan'daki 5,7'lik deprem korkuttu

Deprem kuşağında olan ülkemizi yakından ilgilendiren deprem haberi bu sefer komşudan geldi

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan 5,7 ile sallandı



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.