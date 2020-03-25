Yurt dışında yaşayan 32 Türk vatandaşı koronavirüsünden yaşamını yitirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkındaki değerlendirmelerde bulunan Bakan çavuşoğlu, virüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaş ve öğrencilerle ilgili bilgiler paylaşırken salgından dolayı 32 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık olarak yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, uçuşların durdurulduğu ülkelerden dönmek isteyen vatandaşlar olduğunu hatırlatarak, Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin okullarının ve yurtlarının kapatılmasından dolayı Türkiye'ye dönmek istediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in başkanlığında İçişleri Bakanlığımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Türk Havayolları ile birlikte bir çalışma yürüttük. Dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Daha önce arz ettiğimiz ülkelerin yanı sıra Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da giderek öğrencilerimizi aldı. Aynı şekilde KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi."

Yurt dışında yaşayan 32 vatandaşımızın koronavirüsü salgını nedeniyle hayatlarını kaybettiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu bazı vatandaşlarımızın ailerinin cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedikleri ve bu taleplere karşılık kargo uçuşlarıyla gereken desteğin verileceğini aktararak, vizesi geçmiş vatandaşlara karşı farklı ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Konsolosluklara ulaşan çağrı ve önerileri tek tek incelidiklerini ve önemle dikkate aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında "Sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Tek tek yanıt verdik. Yurt dışındaki misyonlarımız gerekeni yapmak istiyor. E-Konsolosluk işlemlerini yapmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.