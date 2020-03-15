Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!

Umre ziyaretinden dönmelerinin hemen ardından koronavirisü tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da karantinaya alınan 10 bin 330 vatandaş, kaldıkları yerden şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdiler. Ankara Gölbaşı'nda bulunan yurtlara yerleştirine vatandaşlar bulundukları koşulların temiz ve hijyenli olmadığını ve hasta olacaklarını söyleyerek odalara 'Ahır gibi' benzetmesi yaptılar.

Yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar; "Burada temizlik yok ve bize insan gibi muamele yapılmıyor. Bizi buraya apar topar getirdiler. Burada ne hemşire ne de doktor var. Burada karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır!" ifadeleirni kullanırken kendilerini ziyarette bulunan CHP Genelbaşkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, vatandaşları sakinleştirerek çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi ve konuyu Valilik kanalına, Sağlık Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ileteceklerini kaydetti.

Diğer taraftan; Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve yapılan sağlık taramalarının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında bir açıklama yaparak, “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” diye konuştu. Vali Şahin, açıklamasında; karantina durumunun olması vatandaşların hasta olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak semptom gösteren vatandaşların hemen hastaneye sevk edildiğini de belirtti.

