Yurtlara yerleştirilen umrecilerden Devlete tepki; Burası ahır gibi!

Umre ziyaretinden dönmelerinin hemen ardından koronavirisü tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'da karantinaya alınan 10 bin 330 vatandaş, kaldıkları yerden şikayetçi olduklarını belirterek tepki gösterdiler. Ankara Gölbaşı'nda bulunan yurtlara yerleştirine vatandaşlar bulundukları koşulların temiz ve hijyenli olmadığını ve hasta olacaklarını söyleyerek odalara 'Ahır gibi' benzetmesi yaptılar.
Diğer taraftan; Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen ve yapılan sağlık taramalarının ardından tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere 3 ayrı öğrenci yurduna götürülen vatandaşlar hakkında bir açıklama yaparak, “Burada 1800 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Bu akşam 1700 kişiyi daha bekliyoruz” diye konuştu. Vali Şahin, açıklamasında; karantina durumunun olması vatandaşların hasta olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak semptom gösteren vatandaşların hemen hastaneye sevk edildiğini de belirtti.