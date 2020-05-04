Zahid Akman'dan koronavirüs açıklaması, Haberler doğru fakat!

Eski RTÜK Başkanı olan ve şimdilerde Kanal 7'nin genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Zahid Akman, yeni tip koronavirüse yakalandığı yönünde ortaya çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Kendisinin ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğrulayan Akman, eşiyle birlikte hastalığı attlattıklarını ve şuan sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi.
"Bugün bazı haber sitelerinde benim ve eşimin koronavirüs'e yakalandığımız ile alakalı haber yapıldı. Haber bir yönü ile doğru. Çünkü 30 gün önce biz de bu virüse maruz kaldık. Sağlık Bakanlığımızın değerli elemanları sayesinde evde aldığımız tedavi sonucu da iyileştik. Yaklaşık 1 ayn önce bu gerçekleşti. Biz sonrasında da evde karantinaya devam ediyoruz. Konu ile ilgilenen, beni arayan, tüm dostlarıma bu vesile ile saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum"