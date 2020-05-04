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Zahid Akman'dan koronavirüs açıklaması, Haberler doğru fakat!

Kanal 7'nin genel Yayın Yönetmeni Zahid Akman, yeni tip koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberler hakkında bir açıklamada bulundu ve haberlerin doğru olduğunu söyledi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 15:13
Zahid Akman'dan koronavirüs açıklaması, Haberler doğru fakat!

Eski RTÜK Başkanı olan ve şimdilerde Kanal 7'nin genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Zahid Akman, yeni tip koronavirüse yakalandığı yönünde ortaya çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Kendisinin ve eşinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını doğrulayan Akman, eşiyle birlikte hastalığı attlattıklarını ve şuan sağlıklarının yerinde olduğunu söyledi.

Bazı yayın organlarında Zahid Akman'ın koronavirüs salgınan yeni yakalandığı yönünde çıkan haberlere açıklık getirmek için açıklama yapma gereği duyduğunu söyleyen Zahid Akman, hastalığı çok hafif geçirdiğini ve şuanda işinin başında olduğunu söyledi. Hastalığı uzun süre önce atlattığını ve sağlığının gayet iyi olduğunu ifade eden Akman açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün bazı haber sitelerinde benim ve eşimin koronavirüs'e yakalandığımız ile alakalı haber yapıldı. Haber bir yönü ile doğru. Çünkü 30 gün önce biz de bu virüse maruz kaldık. Sağlık Bakanlığımızın değerli elemanları sayesinde evde aldığımız tedavi sonucu da iyileştik. Yaklaşık 1 ayn önce bu gerçekleşti. Biz sonrasında da evde karantinaya devam ediyoruz. Konu ile ilgilenen, beni arayan, tüm dostlarıma bu vesile ile saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum"


 

Anahtar Kelimeler:
Kanal 7KoronavirüsZahid Akman
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