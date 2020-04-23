Zeydan Karalar; Ekmeği bedava dağıtamazsın dediler, 5 kuruşa dağıttım

Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile AKP'li Mahir Ünal arasında Belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasına yasaklama ve bu yasaklamanın devamında ortaya atılan "paralel yapı" itham yankıları devam ediyor.

Belediyelerin vatandaşlara bedava ekmek dağıtımı yapılmasının yasaklamasıyla konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeğia satarak yasağı aştı.

Ekmek dağıtmanın hiç bir şekilde terörizmle olan ilişkisini anlamadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Karalar, katıldığı programda bu sorunu nasıl aştıklarını ise "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. İlerde gıda sıkıntısı çekebiliriz" ifadelerini kullanarak anlattı.