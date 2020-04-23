İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98171
ALTIN
386.654
DOLAR
6.9740
STERLİN
8.6076
EURO
7.5305

Zeydan Karalar; Ekmeği bedava dağıtamazsın dediler, 5 kuruşa dağıttım

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüs salgınıyla mücadelede bedava ekmek dağıtımı kısıtlamasını farklı bir yolla aştı.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:42
Zeydan Karalar; Ekmeği bedava dağıtamazsın dediler, 5 kuruşa dağıttım

Adana'nın CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile AKP'li Mahir Ünal arasında Belediyelerin halka bedava ekmek dağıtımı yapmasına yasaklama ve bu yasaklamanın devamında ortaya atılan "paralel yapı" itham yankıları devam ediyor.

Belediyelerin vatandaşlara bedava ekmek dağıtımı yapılmasının yasaklamasıyla konuyla ilgili tartışmalar devam ederken gözlerin çevrildiği Adana Büyükşehir Belediyesi, ekmeği 5 kuruşa satarak yasağı aştı.

Ekmek dağıtmanın hiç bir şekilde terörizmle olan ilişkisini anlamadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Karalar, katıldığı programda bu sorunu nasıl aştıklarını ise "Bana 'parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım. Çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Alanlarımız ekilemeyebilir. İlerde gıda sıkıntısı çekebiliriz" ifadelerini kullanarak anlattı.

Anahtar Kelimeler:
AdanaBelediye BaşkanıZeydan KaralarBedava Ekmek5 Kuruş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda sosyal mesafeli tören
THY'den 23 Nisan'a özel rota! Ankara semalarında ay-yıldız çizildi
THY'den 23 Nisan'a özel rota! Ankara semalarında ay-yıldız çizildi
100. yıl 23 Nisan töreni Anıtkabir'de başladı
100. yıl 23 Nisan töreni Anıtkabir'de başladı
Normalleşmeye adım adım! İlk aşama 4 mayıs'ta başlıyor
Normalleşmeye adım adım! İlk aşama 4 mayıs'ta başlıyor
İzmir'de kırmızı ışıkta silahlı saldırı!
İzmir'de kırmızı ışıkta silahlı saldırı!
Burdur'da feci tır kazası!
Burdur'da feci tır kazası!

Popüler Haberler

Evden çalışanların yemek, yol ücreti tam ödenir mi? Evden çalışmaya devam eden çalışanın maaşında kesinti olur mu?
E-devlet askerlik tecil işlemi nasıl yapılır?
iPhone açma kapatma tuşu çalışmıyorsa telefon nasıl açılır?
Mucize Doktor dizisi nerede, hangi hastanede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerdedir, gerçek adı ne?
Instagram’dan video nasıl indirilir? Instagram’dan video indirmek için programlar
Süt, yoğurt, un, şeker, pirinç ve daha pek çok malzemenin bardak ölçüleri nasıldır? Hangisi kaç gram eder?
2020 çiftçilik belgesi nasıl alınır?
Kanal 7 Sahur Vakti Ömer Döngeloğlu neden yok? Prof. Dr. Mustafa Karataş kimdir?
Orucu bozan durumlar ve hareketler nelerdir? Ne yaparsam orucum kabul olmaz, bozulur?
2020 oğlu veya eşi askere gidenler için devlet, maddi yardım başvuru şartları
Koronavirüs maddi yardım yapan kurum ve kuruluşlar
Gelin bohçası nedir? Gelin bohçasına neler koyulur, nasıl hazırlanır?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı Yardım başvurusu sayfasından hangi yardım başvuruları yapabilecek?
Trafik Cezası taksitlendirmesi yapılabilir mi? Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır?
Tapu daireleri açık mı, konut satışları web üzerinden online olarak yapılabiliyor mu? Koronavirüs nedeni ile konut satışları nasıl yapılıyor?
Bay Yanlış dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisinin kanalı belli oldu
Kırımızı ete zam gelecek mi? Ramazan ayında kırmızı et fiyatları nasıl olacak?
Adres değişikliğini bildirmeme cezası ne kadardır?
Survivor Yasin ve Barış Diskalifiye mi olacak, yarışmaya devam edecekler mi?
6 farklı banka borç faizsiz ertelenecek!
Yeni iPhone SE 2020 özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.